Via ai cantieri per asfaltare circa 30 strade 

La lista parte da via Grazia Deledda, dove il Comune ha già cominciato a tirare il nuovo asfalto e venerdì libererà la strada dal cantiere e dai divieti di sosta. Ma il numero delle strade che l’amministrazione comunale si prepara a tirare a lucido supera le venti unità. Cantieri che l’amministrazione sceglie di aprire proprio d’estate, tra luglio e agosto (con alcune strade “minori” per la viabilità che verranno rimesse a nuovo in autunno) proprio quando le scuole sono chiuse e i cantieri pesano meno sulla viabilità. La scelta delle strade da asfaltare è stata fatta dopo una ricognizione dei tecnici che hanno stilato una “classifica” di quelle prioritarie. Gli interventi verranno presentati stamattina alle 10 nella sala del Retablo, al secondo piano di Palazzo Bacaredda di via Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA