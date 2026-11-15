Al via i lavori per la riqualificazione e il recupero della chiesa di Sant’Anna, uno degli edifici storici più significativi di Sanluri, realizzato intorno al XV secolo in stile gotico-catalano lungo il perimetro delle antiche mura. Un investimento di 170mila euro regionali per un simbolo del passato che custodisce una continuità di memoria storica e religiosa, testimonianza viva per cogliere le vicende insediative, culturali e devozionali.

La riapertura è un'opportunità per arricchire l’offerta turistica della città, caratterizzata da un patrimonio architettonico e storico di grande interesse e da una significativa presenza di visitatori. «Il nostro centro storico», ricorda il sindaco, Alberto Urpi, «è uno dei borghi medievali più ampi e meglio conservati in Sardegna e l’obiettivo è continuare a valorizzarlo, recuperando strutture per troppo tempo chiuse: Sant'Anna è una di queste. Con le opere imminenti restituiremo la chiesetta ai cittadini, aggiungendo un altro tassello di pregio a un borgo che ha tanto da raccontare».

Intanto procede il restauro della chiesa madre Nostra Signora delle Grazie: 400mila euro per riaprirla al culto dopo la chiusura a febbraio per la caduta di calcinacci nella navata centrale. «Entro l’anno», annuncia il primo cittadino, «sarà restituita ai fedeli: un risultato non scontato, ottenuto grazie ai fondi regionali che hanno permesso di abbreviare l’iter e avviare subito le opere. È troppo piccola la chiesa di San Lorenzo, dove in questi mesi si sono svolte le funzioni».

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