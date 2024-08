Via agli Us Open, tutti gli occhi sono su Sinner 

La bomba-doping non si esaurirà in breve tempo. Jannik Sinner è stato assolto da chi doveva verificare la sua buona fede, ma la reazione del pubblico è incerta. Sarà la prima cosa da verificare quando il numero 1 del tennis mondiale scenderà in campo contro il giocatore di casa Mckenzie MacDonald nel primo turno degli Us Open dopo la notizia della positività dell’italiano a due controlli antidoping cinque mesi fa, dato che però non ha comportato la sua squalifica. La seconda saranno la tenuta e il rendimento del diretto interessato.

Sinner viene dalla vittoria nel Masters 1000 di Cincinnati e il sorteggio gli ha messo di fronte il 140° del ranking Atp. Sulla carta non un avversario che possa impensierirlo. Dal suo lato del tabellone c’è Carlos Alcaraz e ai quarti potrebbe incontrare Daniil Medvedev. Nell’altra metà si va verso un potenziale scontro fra Sasha Zverev e Nole Djokovic. Si gioca in attesa che l’agenzia antidoping internazionale decida se presentare o meno ricorso contro la sentenza di un tribunale indipendente, lo Sports Resolution, che ha creduto a Sinner: la quantità molto bassa di Clostebol - uno steroide, sostanza proibita - è finita nell’organismo dell’altoatesino in modo involontario, per uno spray usato dal suo fisioterapista nel curare una propria ferita al dito. Di conseguenza nessuna squalifica ma 400 punti di penalizzazione, quelli conquistati grazie alla semifinale a Indian Wells - torneo del test positivo - con la restituzione dei 300mila dollari guadagnati in quel torneo.

Le reazioni

L’assoluzione ha provocato polemiche sulla stampa internazionale e tra alcuni giocatori, atleti ed ex atleti anche di altri sport, fermati in passato per doping, che hanno lamentato un trattamento troppo morbido nei confronti di Sinner rispetto a quello toccato a loro. Tutti gli occhi sono puntati sull’italiano, ma agli Us Open saranno in gara anche altri 8 azzurri nel tabellone maschile e 5 in quello femminile. Tra gli uomini, Musetti giocherà con Opelka (Usa), Arnaldi con Svajda (Usa), Cobolli con Duckworth (Australia), Sonego con Paul (Usa), Fognini con Machac (Repubblica Ceca), Berrettini con Ramos-Vinolas (Spagna), Darderi con Baez (Argentina), Nardi con Bautista Agut (Spagna). Tra le donne Paolini trova la canadese Andreescu, Cocciaretto-Baindl, Errani-Bucsa, Trevisan-Townsend e Bronzetti-Sun.

