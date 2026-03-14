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Ambiente.
15 marzo 2026 alle 00:31

Via agli interventi sul lungosaline 

Il percorso tra i fenicotteri sarà rimesso a nuovo prima dell’estate 

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Raggiungere il Poetto e ammirare i fenicotteri passando per la passeggiata che costeggia lo stagno nel Lungosaline, uno degli scenari più apprezzati dai turisti, presto sarà più agevole. Sono pronti a partire i lavori per la manutenzione straordinaria del percorso pedonale in legno, quello attraversato ogni giorno, non solo d’estate ma anche d’inverno, da tantissime persone dirette verso la spiaggia ma anche ad osservare da vicino la fauna del Molentargius. «Rimetteremo a posto per rendere il percorso più sicuro», assicura il sindaco Graziano Milia, «i lavori cominceranno a breve e saranno completati prima dell’estate, quando si verifica il maggior afflusso».

I lavori

L’intervento prevede la manutenzione delle travi di legno ammalorate che rischiano di far cadere le persone e la sistemazione del muretto da dove i vandali negli ultimi anni hanno ripetutamente staccato i lastroni in granito spesso gettandoli poi dentro lo stagno. Gli stessi lavori erano stati portati avanti anche qualche anno fa, ma purtroppo il grande afflusso di persone e i frequenti raid vandalici costringono a intervenire un’altra volta. Il percorso pedonale nel Lungosaline va a congiungersi con quello, delimitato dalla segnaletica, nel tratto del Poetto in direzione Cagliari. «Fare questa giro è bellissimo», commenta Anna Frau mentre percorre la passeggiata in legno, «perché sei proprio a ridosso dello stagno e in certi giorni, riesci a vedere veramente da vicinissimo i fenicotteri. Peccato che ci sia chi non ha di meglio da fare che distruggere tutto». Andrea Cocco, suggerisce nuove contromisure: «Ci vorrebbero le telecamere per immortalare chi vandalizza questo luogo. Sono certo che se ci fossero state avrebbero potuto dare una grossa mano nel rintracciare chi ha divelto tutto il muretto sradicando le lastre di granito».

Manutenzioni

Lungo la passeggiata erano stati in precedenza sostituiti anche una parte di guardrail distrutta a seguito di un incidente stradale e la staccionata un legno proprio all’altezza della curva con il Poetto. L’intervento era stato portato avanti dalla ditta Sicurezza Ambiente dopo che erano stati rintracciati i responsabili degli scontri e si era pagata la sostituzione tramite le assicurazioni. Anche lungo la quattro corsie del Poetto si era fatto un lungo lavoro per rintracciare i responsabili dei sinistri che avevano causato il crollo dei pali della luce. Quelli danneggiati erano stati poi tutti sostituiti, ma gli incidenti sono sempre all’ordine del giorno e ogni tanto qualche altro palo viene buttato giù. Stesso problema aveva riguardato anche i semafori a chiamata per i pedoni, anche questi sistemati lungo la quattro corsie del Poetto e sostituiti prontamente considerato i rischi per la viabilità.

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