Via agli interventi anti alluvione 

Per il rio Matzeu di Sestu è ora di rifarsi il trucco; partono i lavori tanto attesi per ripulire completamente gli argini, rimuovendo canne e rifiuti, su tutto il territorio. In questi giorni le macchine operatrici sono già in azione.

«Finalmente, superate le inevitabili lungaggini burocratiche, è partito l’appalto di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua che per i prossimi due anni consentirà di mantenere puliti i rii siti nel territorio sestese», spiega Roberta Argiolas, assessora a Verde pubblico e Protezione civile.

L’appalto

Sono stati investiti 370mila euro per intervenire su di una superficie di 57mila metri quadrati. Lavori molto attesi, anche perché le canne altissime lungo gli argini del fiume destavano preoccupazione per il rischio inondazioni. Non meno grave il problema dei rifiuti dato che l’alveo del rio era diventato in alcune zone una pattumiera a cielo aperto con rifiuti di ogni genere tra cui anche un’auto. Vari gli interventi della minoranza negli ultimi mesi in Consiglio comunale, specie da parte del consigliere Francesco Serra, con la maggioranza a replicare sostenendo che il fiume era sotto controllo e un nuovo appalto stava per partire. Il momento è arrivato e il contratto avrà durata biennale.

Cosa si farà

Numerosi gli interventi previsti. «Procedendo da valle verso monte verranno rimossi gli arbusti e la vegetazione spontanea invasiva vecchia e priva di vigore presente nell’alveo e nelle sponde dei corsi d’acqua», illustra l’assessora, «triturando il materiale vegetale sul posto. Verranno inoltre rimossi manualmente i rifiuti ingombranti che si trovano all'interno dell'alveo fluviale, poi verranno posizionati in precisi punti di accumulo e conferiti in discarica. Continueremo a lavorare per reperire ulteriori risorse e riuscire in questo modo ad ampliare gli spazi interessati dagli interventi».

Insomma il fiume si prepara a tornare più bello, sicuro e accessibile anche per chi vuole fare una camminata vicino alla riva. Conclude la sindaca Paola Secci: «Si tratta di un programma biennale che farà in modo di avete ciclicamente cura del territorio e della sicurezza delle persone. le ultime lavorazioni di messa in sicurezza dei rii erano finite ad aprile e adesso si riprende. La sicurezza e il decoro sono una nostra priorità».

RIPRODUZIONE RISERVATA