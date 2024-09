Via agli eventi per la mobilità sostenibile 

Sensibilizzare i cittadini sull’uso responsabile degli spazi urbani e sulle opportunità legate a soluzioni di mobilità ecologica. È l’obiettivo della Settimana europea della mobilità sostenibile, in programma fino a domenica, alla quale aderisce anche Cagliari promuovendo seminari, convegni e tavole rotonde.

Al sindaco Massimo Zedda, il compito di chiudere i lavori del convegno “Trasporti integrati e mobilità sostenibile in Sardegna” in programma venerdì 20, con un intervento sulle prospettive della mobilità a Cagliari.L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, invece, prenderà parte il 18 settembre al seminario “Cagliari ciclabile 2030: 10 proposte per una città futura, immediatamente realizzabili!”.

«Promuovere trasporti più sostenibili», dice l’assessore, «significa ridurre l'inquinamento, migliorare la qualità della vita e rendere Cagliari più vivibile per tutte e tutti. Stiamo lavorando per potenziare le piste ciclabili, migliorare il trasporto pubblico, incentivare l'uso di mezzi alternativi, promuovere la pedonalità, garantendo al contempo la sicurezza stradale. La mobilità sostenibile è il futuro e una scelta di responsabilità verso l'ambiente e le generazioni future». «La città», conclude, «ospiterà diverse iniziative e restituirà nuovi spazi fruibili per l'attività fisica e oggetto di rigenerazione urbana, come via degli Sport a Monte Mixi. Venerdì 20 inizierà inoltre la sperimentazione della prima “strada scolastica” in via Pietro Quesada, che mira a creare uno spazio sicuro davanti e nei dintorni delle scuole: la strada verrà chiusa al traffico, in previsione della sua riqualificazione. Altra novità, l'introduzione di nuove rastrelliere per bici».

