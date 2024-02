Via agli eventi per i 25 anni del museo Man 

Nel corso Garibaldi cento manifesti storici del Man per i 25 anni del museo. Una settimana di eventi, concerti, sessioni fotografiche e Dj set, per l’occasione. Sono iniziati ieri i festeggiamenti per il quarto di secolo raggiunto da quello che è oggi considerato uno dei musei d'arte moderna e contemporanea più importanti in Italia. Per la ricorrenza, il Man, sino a domenica, sarà aperto gratuitamente ogni giorno dalle 10 alle 19 e ai visitatori verranno offerti cataloghi omaggio delle mostre storiche, spille da collezione e Card del museo per i giovani che compiono 25 anni nel 2024. Un’avventura partita il 6 febbraio del 1999 con una grande mostra dedicata a Eduardo Chillida, accanto all’antologica di Gino Frogheri. Lungo il corso Garibaldi, il compleanno del museo viene celebrato con l’esposizione di oltre cento manifesti storici delle mostre più significative, da Miró a Picasso, da Schiele a Giacometti, dalle Futuriste a Sensorama: 25 anni di immagini rimaste negli occhi di tutti. I talenti del liceo musicale offriranno tre serate musicali e un set fotografico, curato dal fotografo Massimo Locci, inviterà i cittadini a partecipare posando come i personaggi rappresentati nelle opere di Ciusa Romagna e Lisetta Carmi. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle mostre gli alunni del liceo Fermi.

