Via agli espropri dei terreni per i lavori di messa in sicurezza 

Il Comune di Masainas nei giorni scorsi ha emesso un decreto di esproprio di terreni all’interno del territorio comunale. Si tratta di terreni ad uso agricolo intestati a privati e aziende interessati alla messa in sicurezza del centro abitato di Masainas dal rischio idrogeologico. Per questo progetto sono state stanziate somme per quasi un milione di euro e si sta cercando di trovare un accordo con i proprietari dei terreni che risultano necessari per la realizzazione di nuove opere di canalizzazione. Dal 29 settembre i funzionari incaricati si occuperanno delle operazioni di immissione in possesso dei terreni. Ai proprietari verrà corrisposta un’indennità calcolata in base alla qualità catastale del terreno. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA