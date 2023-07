Via agli appalti per 21 milioni di euro 

I giganteschi investimenti promessi grazie all'arrivo dei fondi del Pnrr iniziano a prendere forma a Carbonia: lo scorso 30 giugno l’amministrazione comunale ha indetto gare d’appalto per 21 milioni di euro. Di questi, quasi la metà destinati alla Grande miniera di Serbariu che quindi si avvicina al suo totale riscatto. Cantieri significa occupazione e l’amministrazione stima che quando i cantieri saranno a regime dovrebbero trovare occupazione una sessantina di maestranze: «Non è un dettaglio da poco », dice l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu.

La Grande miniera

La gran parte dei lavori sarà appunto nella Grande Miniera ed ecco i dettagli. Nuova vita con 8,6 milioni alla ex centrale elettrica destinata a diventare Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento: all’interno sorgerà anche una sorta di fontana in stile romano. Invece nell’ex direzione nascerà (con 3,4 milioni) un Polo di alta formazione. La ex Lampisteria, oggi Museo del carbone con 1,7 milioni vivrà una seconda riqualificazione auspicata da anni. L’intero compendio (dove comunque le strade sono in pessime condizioni) sarà inoltre trasformato in un bioparco (1,6 milioni) con un progetto naturalistico.

Scuole

Altri interventi riguardano scuole e urbanistica. Oppure pongono rimedio a sprechi del passato. È il caso dei 600 mila euro per il ripristino del ponte sul rio Cannas chiuso da oltre 10 anni: nuova pavimentazione e via la copertura nella speranza che si integri con i lavori (in corso) di ampliamento del parco lungo il fiume. In centro, altri 600 mila euro serviranno in via Manno a rifare la pavimentazione simile a piazza Rinascita. Anche l’efficienza energetica delle scuole ha giocato un ruolo per aggiudicarsi il Pnrr: è il caso della scuola Pascoli di via Balilla (2.2 milioni, compreso auditorium). Nasceranno poi due nuove mense alle elementari di Serbariu e Is Meis (800 mila euro) e saranno abbattute le barriere architettoniche al museo archeologico di Villa Sulcis e al parco archeo di monte Sirai (un milione). « Questi nuovi interventi - dichiara il sindaco Pietro Morittu sulla pagina Facebook del Comune - sono in linea con il programma: avevamo promesso l’avvio di investimenti per aprire nuovi cantieri » . Per illustrare i progetti, l’8 luglio alle 10 in aula consiliare l’amministrazione incontrerà i cittadini.

