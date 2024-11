Via Ada Negri, crolla il muro di un edificio 

Ancora crolli nel centro storico cittadino. Questa volta a perdere pezzi è una vecchia abitazione tra le vie Ada Negri e Battisti da dove sono caduti parti dei mattoni rossi crudi ben visibili anche dalla strada.È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno delimitato la zona con i nastri bianchi e rossi e sistemato la transenne.A questo come sempre, seguirà l’ordinanza emessa dagli uffici dell’edilizia privata, con l’obbligo di portare avanti i lavori di messa in sicurezza dell’immobile.Dal momento poi che la strada è molto stretta, le transenne sono state posizionate proprio attaccate al muro cosi che comunque altri crolli potrebbero ugualmente finire in mezzo alla stessa strada dove ogni giorno passano tantissime persone dirette alla vicina chiesa e alle attività commerciali della zona.

I rischi di crolli saranno maggiori con le piogge perché i mattoni rossi crudi tendono a inzupparsi con l’acqua e diventare più fragili come già successo in altre occasioni. (g. da.)

