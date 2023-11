Via Abruzzi, l’ecocentro mai nato 

Data inizio lavori 6 marzo 2023, data fine lavori primo dicembre 2023. Mancano tre giorni alla scadenza, ma è chiaro che per quella data l’ecocentro comunale di via Abruzzi non vedrà mai la luce. Per un motivo semplice, così come altri cantieri in città, operai e mezzi si sono bloccati dopo pochi giorni dall’avvio dell’opera per un problema burocratico. L’ennesima incompiuta? Chissà, di certo c’è che la recinzione arancione, che come una ragnatela sta imprigionando la città, si è impadronita anche della strada del quartiere di San Michele che conduce al cimitero, in un periodo oltremodo “caldo” per la commemorazione dei defunti. Non è l’unico ecocentro al palo in città, film analogo, ma per fortuna meno invasivo, per il cantiere che dovrebbe sorgere in via Vesalio, bloccato da un ricorso ai giudici amministrativi da parte degli abitanti di un condominio confinante.

Bombe e bonifica

La costruzione dell’ecocentro di via Abruzzi è stata affidata At&T costruzioni di Sassari che si è aggiudicata la gara da circa 1,8 milioni di euro. La scelta della dislocazione è stata dettata dal fatto che San Michele era una zona “scoperta” e quel terreno è di proprietà comunale.

Gli scavi sono iniziati secondo quanto imposto dal capitolato, ma presto si sono arenati per un imprevisto. «Quell’area rientra in una zona dove per costruire è necessario effettuare una bonifica bellica», spiega l’assessore comunale ai Servizi tecnologici Alessandro Guarracino. «Abbiamo fatto i sondaggi del terreno e non sono emerse criticità». La sorpresa è saltata fuori quando le ruspe hanno affondato le benne nella terra. «Il fatto che fosse un'area bellica ci ha costretto a utilizzare tecniche particolari che hanno fatto emergere un alto tasso di inquinamento del terreno, non riscontrato in precedenza». Inevitabile lo stop ai lavori appena iniziati e il ricorso a una variante al progetto iniziale che ha fatto dilatare i tempi. «Dobbiamo procedere alla bonifica del terreno e allo smaltimento dei rifiuti interrati nel sottosuolo», precisa l’assessore. «Questa settimana dovrebbero ripartire i lavori». Resta un mistero il perché in questi mesi di inattività non si stata eliminata la recinzione che, oltre ad aver “rubato” decine di parcheggi, sta creando problemi alla circolazione e ai pedoni.

La lite

Per quanto riguarda l’ecocentro di via Dei Valenzani, tra l’Asse mediano e il centro commerciale Il Globo, il progetto per il momento è sotto la lente del Consiglio di Stato. «I condomini delle palazzine confinanti con l’area che dovrebbe accogliere l’isola ecologica hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo. «Il Tar della Sardegna ci ha dato ragione su tutti i fronti», afferma Guarracino. «I condomini hanno successivamente fatto ricorso ai giudici romani, attendiamo un loro pronunciamento entro dicembre. Se sarà confermato il giudizio di primo grado procederemo immediatamente con la procedura per l’assegnazione della gara d'appalto, che non è stata ancora aggiudicata per evitare eventuali richieste di risarcimento danni da parte della società vincitrice».

Foresta urbana

A breve dovrebbe riaprire anche l’ecocentro di via San Paolo, chiuso da giorni. «Stiamo procedendo alla forestazione anche a Sant’Elia. Queste strutture – conclude l’assessore - devono diventare dei punti di aggregazione, dove si fa educazione ambientale all’aria aperta».

