Via Abruzzi, l’ecocentro fantasma 

Sfortuna o incapacità, poco importa. Perché la storia dell’ecocentro di via Abruzzi e scandalosamente uguale alla maggior parte dei progetti comunali: bloccati. I lavori che si sarebbero dovuti concludere il primo dicembre 2023 si sono arenati pochi giorni dopo l’inizio degli scavi, partiti a marzo dello stesso anno. Operai e ruspe sono spariti, in compenso sono comparse le immancabili erbacce corredate da rifiuti di ogni tipo. L’ennesima incompiuta? Chissà, di certo c’è che la recinzione arancione, che come una ragnatela sta imprigionando la città, si è impadronita anche della strada del quartiere di San Michele. Inutilmente, visto il cantiere mai nato, perché non eliminarla così da restituire 12 parcheggi alle auto?

I disagi

L’ecocentro di via Abruzzi sarebbe dovuto proprio di fronte al capolinea della linea 3 del Ctm. Una zona nevralgica non solo perché conduce al più importante e frequentato cimitero del capoluogo ma anche è soprattutto perché è l’arteria che consente l’uscita dalla città e l’immissione sulle statali 130 e 131. Automobilisti e pedoni, costretti a pericolosi slalom guidati, assistono passivi e sfiduciati allo stop dei lavori.

La realizzazione dell’opera è stata affidata At&T costruzioni di Sassari che si è aggiudicata la gara da circa 1,8 milioni di euro. La scelta della dislocazione è stata dettata dal fatto che San Michele era una zona “scoperta” e quel terreno è di proprietà comunale. Gli scavi sono iniziati secondo quanto imposto dal capitolato, ma presto si sono arenati per un imprevisto. «Quell’area rientra in una zona dove per costruire è necessario effettuare una bonifica bellica», spiegano dall’assessorato ai Servizi tecnologici che, in attesa che si insedi il nuovo sindaco, preferiscono non vedere il proprio nome sul giornale. I sondaggi iniziali non hanno evidenziato criticità. Ulteriori test, però, hanno fatto emergere un alto tasso di inquinamento del terreno causato da materiali ferrosi. La domanda è: lo stop era imprevedibile viste le caratteristiche della zona?

L’attesa

Per la ripresa dei lavori è necessaria la bonifica del terreno. Nel frattempo a Palazzo Bacaredda aspettano un fantomatico nulla osta da Abbanoa sulle falde sotterranee «che dovrebbe arrivare in questi giorni». Due mesi per lo smaltimento dei rifiuti interrati e in un anno l’ecocentro potrebbe essere a disposizione dei cittadini, affermano dal Comune.

Via Dei Valenzani

Stesso film per l’ecocentro di via Dei Valenzani, tra l’Asse mediano e il centro commerciale Il Globo. Il progetto per il momento è sotto la lente del Consiglio di Stato, dopo che i condomini delle palazzine confinanti con l’area che dovrebbe accogliere l’isola ecologica avevano presentato ricorso (bocciato) al Tar.

