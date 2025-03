Via Abba, domani cambia la circolazione 

Da domani cambia la circolazione in via Abba. Nel tratto compreso tra via Einaudi e via Sonnino è obbligatoria l'inversione del senso di marcia della circolazione veicolare nei giorni lavorativi dalle 8 alle 17; inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati con validità 0-24.

Le modifiche alla circolazione si sono rese necessarie per consentire all'impresa che sta riqualificando la rete idrica per conto di Abbanoa di effettuare in sicurezza i lavori.

Dai primi di febbraio a oggi, le nuove reti idriche sono già state posate nel tratto di via Einaudi tra via Alghero e via Orlando, in via Orlando e nel secondo tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando.

RIPRODUZIONE RISERVATA