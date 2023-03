Via a un corso di prevenzione delle ludopatie  

Un corso di formazione per contrastare il fenomeno della ludopatia. L’iniziativa partirà ad aprile, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune in collaborazione con la Asl di Cagliari e la Regione nell'ambito del piano regionale contro il gioco d'azzardo patologico al quale l'amministrazione di via Porcu ha aderito.

Un fenomeno che in città - come annunciato nei mesi scorsi nell'ex Convento dei Cappuccini - ha raggiunto numeri preoccupanti: 104 milioni di euro spesi, 78 milioni quelli vinti. Quasi venti milioni andati in fumo, e tanti quartesi - in alcuni casi anche benestanti - che dopo aver speso i risparmi di una vita si sono visti costretti a bussare alla porta del Comune per poter pagare spesa e bollette. La maggior parte dei soldi spesi nel gioco d’azzardo si concentra nelle slot machine, 60 milioni circa, 17 milioni per lotterie varie, 15 milioni al Bingo, oltre dieci milioni con Lotto e Superenalotto, 5 milioni e mezzo per scommesse sportive. Risultano anche scommesse virtuali - con telefonino o pc - quasi mezzo milione, e 55mila euro con il Winforlife.

Il corso contro la ludopatia si rivolge ad amministratori e funzionari comunali, assistenti sociali, educatori, psicologi, Forze dell’ordine, rappresentanti del terzo settore, medici di medicina generale, esercenti, per un numero massimo di 30 partecipanti. Due le date previste: 17 e 19 aprile, dalle 9 alle 13. E al termine delle due giornate di approfondimento verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA