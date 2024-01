Via a pulizie e bonifiche nelle discariche abusive 

Settantamila euro dalla Regione al Comune di Gonnesa per un progetto di recupero e bonifica di aree comunali degradate dall’abbandono di rifiuti, per ripulire gli effetti di una pratica sempre più diffusa, in particolare nelle campagne e nelle zone periferiche lontane da occhi indiscreti.

Il campionario dei rifiuti è vario e assortito: c’è chi abbandona buste di spazzatura, chi elettrodomestici nei luoghi più impensabili e chi dissemina il territorio di amianto. Le situazioni più critiche saranno affrontate con il progetto di bonifica e recupero. «Questo finanziamento arriva da un fondo a cui contribuiscono anche i Comuni con la cosidetta “ecotassa” ed è prevista la possibilità di presentare appositi progetti di recupero e bonifica - dice Giorgio Lenzu, vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Gonnesa - nel nostro progetto abbiamo inserito diverse aree da bonificare, tra cui l’ex campeggio comunale e alcune zona di campagna in cui è stato abbandonato dell’amianto». Aree da ripulire, liberandole dai rifiuti, con i 70 mila euro richiesti alla Regione con un progetto specifico.

«A breve sarà assegnato l’appalto - il vice sindaco e assessor all'ambiente - e le opere di bonifica nelle zone degradate del territorio comunale potranno finalmente partire».

