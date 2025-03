Via a “Hospitando”: conferenze, workshop e show cooking 

Tre giornate tra conferenze, workshop, show cooking e tavole rotonde con esperti del settore che affronteranno temi che vanno dall’innovazione e tecnologia nel turismo alle strategie di revenue management alla sostenibilità e ospitalità esperienziale.

È il menù della decima edizione di Hospitando Sardegna, l’evento di riferimento per il settore dell’ospitalità e della ristorazione, che si terrà da domani e martedì nel Padiglione I della Fiera. Organizzato dal Centro servizi per le Imprese della Camera di Commercio Cagliari-Oristano col contributo dell’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Hospitando Sardegna ha la collaborazione di Ristoamare, per il settore della ristorazione, ed Extra, punto di riferimento per l’ospitalità extra-alberghiera, oltre ad uno spazio a cura della Fipe Confcommercio.

Domani alle 11 ci sarà l’inaugurazione, con il presidente dell’Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, Vito Tizzano, e Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di commercio. La Fiera sarà aperta al pubblico (previa registrazione dal sito https://hospitandosardegna.it o in presenza) dal 9 all’11 dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito. L’evento si svolgerà su una superficie di 5.000 metri quadri interni e 1.000 esterni, con 3 sale workshop dedicate a incontri formativi, uno spazio per gli showcooking organizzati dall’Unione cuochi regione Sardegna ed oltre 100 espositori del settore Horeca, pronti a presentare le ultime innovazioni e soluzioni per il mercato dell’ospitalità. Le due aree principali sono dedicate allo show-cooking e ad un auditorium per dibattiti e conferenze.

