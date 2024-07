Via a “Giardini aperti”, il Festival internazionale della sostenibilità 

Due giorni all'insegna di spettacoli per bambini e adulti alla Casa della Cultura, dove domani e dopodomani va in scena il Festival internazionale della sostenibilità “Giardini Aperti 2024” organizzato da Abaco Teatro con il contributo del ministero della Cultura, della Regione, della Fondazione di Sardegna, il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari e, tra gli altri, del Comune di Monserrato.

Domani, alle 19, spazio ai più piccoli con uno spettacolo-laboratorio dal titolo “Cartoni animali” in cui l’artista Alvalenti tra musica e colpi di scena, svelerà ai bambini i trucchi per disegnare vignette umoristiche, animandole al tempo stesso. Seguirà “Il Giardino di Eva Mameli Calvino”, un originale omaggio a una pioniera della scienza, prima donna a dirigere (dal 1926 al 1929) l’Orto Botanico di Cagliari. Venerdì alle 19 andrà in scena “La vecchia macchina” a cura de Le Compagnie del Cocomero, uno spettacolo per bambini con musica, testi, canzoni e pupazzi per comunicare ai più piccoli il vero valore delle cose e degli oggetti. La manifestazione si conclude alle 21.30 con Abaco Teatro e la replica de “Le Topastre” ispirato ai testi di Sergio Atzeni e Stefano Benni.

RIPRODUZIONE RISERVATA