«Vi svelo perché ho scelto l’Isola per ambientare il mio nuovo film» 

C'è un'isola dove la natura, riprendendosi i suoi spazi, vince sulla tecnologia. E anche gli insediamenti antichi ricominciano a vivere e ospitano gli uomini. Quell'isola è la Sardegna, scelta come luogo ideale per ambientare il film “Milarepa”, a firma del regista, produttore e sceneggiatore Louis Nero. Una coproduzione internazionale, sostenuta dalla Regione («attraverso un bando che abbiamo vinto legato al rilevante interesse regionale dell'opera») e le cui riprese si svolgeranno a febbraio e marzo dell'anno prossimo. Due mesi pieni per girare le scene di una storia ambientata in un futuro prossimo e incentrata sulla figura di Mila, una giovane donna derubata dall'eredità dei genitori. Suggestivi i luoghi individuati, in varie parti dell’isola, per ambientare il lungometraggio: da Cagliari (necropoli di Tuvixeddu, cripta di Sant'Efisio, orto botanico) al Sulcis (grotte di San Giovanni), al Medio Campidano (dune di Piscinas), continuando con l'Oristanese (pozzo di Santa Cristina) e il Meilogu (Santu Antine).

Da Torino

«Sono stato in Sardegna a lungo e qui ho trovatoi luighi ideali per il ottavo mio film», racconta il quarantaseienne regista torinese. «Cercavo luoghi in cui la natura fosse prevalente e, dopo averla girata in lungo e in largo, ho capito di avere individuato proprio in Sardegna il posto perfetto. È un film creato ad hoc, legato alle peculiarità di questa terra: sono affascinato dagli insediamenti nuragici, dall’ambiente naturale e da tutto il resto. Il coesistere di antico e moderno, il rapporto che gli insediamenti antichi hanno con il paesaggio è qualcosa che mi ha colpito molto».

La ricerca di sé

Ambientazione che si sposa perfettamente con la trama. In questo mondo dove la natura ha sopraffatto la tecnologia si inserisce la figura di Mila. «Questa ragazza inizia un percorso per vendicarsi degli zii che l’hanno privata dell’eredità, ma nel momento in cui riesce nel suo intento capisce che la vendetta non le porterà pace. A quel punto sceglie di intraprendere un’altra strada: quella del perdono. Proprio da lì comincia la sua ricerca spirituale». Una storia che racchiude una metafora e stimola la riflessione. «La ricerca della vendetta non porta alla pace, che è invece da ricercarsi attraverso l’accettazione di ciò che accade, è qualcosa di molto profondo e spirituale che riporta un po’ all’idea orientale del contatto col divino. Con questo film, inoltre, voglio dare il mio contributo a far conoscere la ricchezza culturale, ambientale e storica della Sardegna».

I provini

Per le riprese sono attesi attori internazionali, i cui nomi sono ancora top secret, ma ampio spazio sarà dato anche ai talenti locali. Dal 28 settembre a Cagliari, nella sala Anfiteatro di via Roma 253 sarà aperto il casting per i diversi ruoli: comparse (fino al 30, dalle 13 alle 19), troupe (1 e 2 ottobre) e dal 3 al 5 ottobre per gli attori. «Ogni film deve essere l’occasione per scoprire volti nuovi».

