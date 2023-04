«Vi svelo perché ho la Sardegna nel cuore» Così Laura Pausini ha conquistato Radiolina Applausi alla superstar della porta accanto 

«Non solo, tra il 26 e il 27 febbraio», racconta, «ho suonato a New York, Madrid e Milano: sono state tre esibizioni incredibili e in ognuna di queste ho scorto le bandiere dalla Sardegna: vedere lo stemma dei Quattro Mori è stata una grande emozione». Emozione, proprio come quella provata dai numerosi fans radunati in piazza L'Unione Sarda, di cui cinque – Serena Fresi, Silvia Pilia, Francesco Pischedda, Veronica Utzeri e Alessandra Bullita – hanno potuto assistere all’evento personalmente. «I miei fans sono una seconda famiglia e questo non l’ho mai dato per scontato: mi hanno sempre considerato una persona a loro molto vicina, quasi una sorella e questo è davvero molto bello».

L’entusiasmo è quello degli esordi, il sorriso è di chi sa che la vita offre sempre nuovi spunti da cogliere, la voce inconfondibile. Laura Pausini ieri negli studi di Radiolina a Cagliari, spronata dai giornalisti de L’Unione Sarda Francesco Abate e Francesca Figus, ha riso, persino cantato a capella e si è confessata con sincerità come se fosse nel salotto di casa. Come se la trasmissione “Unione Cult” fosse il suo pane quotidiano e i due cronisti vecchi amici con cui parlare (anche in sardo) o scoprire usi e modi isolani, anche quelli un po’ scorretti: «Perché non posso dire cavallo?». «Sto imparando a cucinare sa fregula». E via di questo passo. Per passare però dalla superficie scherzosa a temi più profondi legati alla carriera di una stella del suo calibro.Una chiacchierata di trenta minuti per la tappa conclusiva del radio tour in giro per l’Italia. Ma riavolgiamo il nastro. Pausini arriva alle 15, qualche istante dopo la trasmissione del suo nuovo singolo “Un buon inizio”, accompagnata dal manager Roberto Fagioli della Warner. Indossa una gonna nera e una camicia jeans. Leva gli occhiali da sole e prende posto davanti al microfono mostrandosi subito a suo agio.

Quel marito di Bultei

«Buonasera Francesco e Francesca», esordisce affettuosamente, «beh, direi che terminare il mio radio tour qui in Sardegna è un finale degno di nota: adoro l’Isola , mio marito Paolo è per metà sardo, suo nonno è di Bultei. Nell’Isola ho trascorso tantissimi istanti indimenticabili».

Ovunque i 4 mori

La gavetta e l’umiltà

Dalla sua prima vittoria al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con “La solitudine” nel 1993 sino ad oggi, le chiede Francesca Figus, ha mai perso il desiderio di mettersi in gioco? «Dobbiamo sempre porci nuovi obiettivi, credendo in noi stessi e nelle nostre capacità nonostante i momenti bui, soprattutto, è fondamentale non sentirsi mai arrivati: bisogna continuamente cercare nuovi stimoli. Il mio nuovo singolo parla proprio di ciò e ci tengo a dedicarlo a tutti coloro che hanno trovato ostacoli nel proprio cammino». Ostacoli – le domanda Abate – che non sono mancati nel suo percorso? «Le difficoltà sono state tante: sul palco appari forte ma quando scendi ti senti fragile. Quando vinsi Sanremo per me fu quasi uno shock perché non me lo aspettavo minimamente: ricordo quando stavo tornando in albergo e all'ingresso c’era una folla nutrita di persone che gridava il mio nome: è inevitabile sentirsi spaesati. Io ero ancora una studentessa, pensate un po’ che chiesi gli autografi a tutti i big in gara, non mi sarei mai aspettata di diventare famosa».

Il padre mentore

Nonostante tanto tempo sia trascorso, le chiede Francesca Figus, il periodo della gavetta ricopre ancora un ruolo centrale ? «Ho suonato per dieci anni nei piano bar con mio padre Fabrizio, che per me è stato un maestro: montavano e smontavamo i palchi, avevamo un repertorio vastissimo che andava dalle canzoni tipiche romagnole a “The Best” di Tina Turner davanti alle tipologie di spettatori più disparate: quel periodo è stato per me estremamente formativo». Ed è qui che Francesco Abate le chiede di cantare, così, a freddo. E lei sta la gioco e canta lasciando tutti estasiati. La diva della porta accanto la definisce Francesca Figus. Laura Pausini la ringrazia, si sente onorata di questa definizione. Sempre Francesca la sprona: quando il concerto in Sardegna? «Spero che la mia agenzia riesca a organizzare una data, ci terrei in particolar modo: inoltre», sorride, «sarebbe una buona occasione per tornare a Radiolina e fare un'altra bella chiacchierata». E il futuro prossimo? «Voglio sentirmi felice, scrivere le mie canzoni senza mai perdere la gioia nel farlo e godermi le piccole cose che vanno oltre qualsiasi successo: non bisogna mai dimenticarsi di quanto siano preziose».

