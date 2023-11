«Vi svelo il mio murale-presepe» 

Per Giorgio Loi, 71 anni, sestese, la vita è una tela da dipingere. Pittore e muralista per passione, la sua ultima opera è un murale che ritrae la campagna e i pastori, in piazza Meloni a Sestu, sul muro di una palazzina tra via Meloni e via Costa. Ma in cantiere Loi ha un vero presepe, con venti figure scolpite e dipinte. Il murale farà da sfondo.

La passione

«Sono nato con pennello e matita in mano», racconta Loi; «all’asilo la maestra appendeva i miei disegni in corridoio». La sua casa è un piccolo museo di quadri e disegni. «Nella vita di tutti i giorni ho scelto un lavoro sicuro come impiegato alla prefettura. Ma non ho mai smesso di dipingere. E ora in pensione lo faccio a tempo pieno. Ho avuto come insegnanti Angelo Fois e Pinuccio Sciola, sono amico dello scultore Gigi Porceddu». Le sue opere sono esposte in giro per la Sardegna, ha tenuto mostre e realizzato murali. Un suo quadro dedicato alla Fiat 500 mostra la pagina dell’Unione Sarda che si strappa per far uscire l’iconica vettura. Ha dipinto vedute del paese e ritratti. Nell’Università della Terza Età di Sestu, dove insegna, ha disegnato un murale che mostra dei libri aperti con i volti dei più grandi autori sardi.

Il grande presepe

«Per il murale in piazza Meloni mi sono ispirato alle vedute delle campagne della nostra Sardegna. Parlando con mia moglie è venuta l’idea di fare un presepe». Religioso? «Ho un po’ di fede, se fossi stato prete sarei stato gesuita. Due miei quadri sono anche nella chiesa di San Giorgio. Per le figure ho scelto come materiale il polistirolo perché è il più facile da scolpire. Per ispirarmi un po’ osservo i volti, un po’ invento, e cerco immagini dei costumi antichi. Questo presepe lo inauguriamo l’otto dicembre. E vorrei che le mie figure girassero la Sardegna».

L’arte per lui è «il bello, la perfezione, la semplicità che arriva subito a chi guarda. Io sono un perfezionista, amo i grandi pittori del Cinquecento ma anche gli impressionisti». Come insegnante dell’Università della Terza Età, «mi trovo bene. All’artistico mi avevano proposto di fare da assistente, ma avevo paura di non aver pazienza, non essere bravo. Qui siamo tutti appassionati, e della stessa età». Per i giovani però ha un consiglio: «Non abbiate fretta, lavorate con la testa e con l’anima».

