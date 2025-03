«Se avete visto, se sapete: vi imploriamo, parlate». L’appello di Serena Lai è un altro passo avanti per trovare il responsabile dell’omicidio di Marco Mameli, il 22enne di Ilbono ucciso con tre coltellate a Bari Sardo, durante la sfilata di Carnevale. Serena è la madrina del ragazzo e le sue parole si aggiungono a quel grido disperato di Simona Campus, la mamma di Marco. La famiglia pretende giustizia per il giovane che non c’è più, strappato alla vita da una mano carica di ferocia. «A chi sa la verità, a chi era presente vi esortiamo col cuore pesante e colmo di dolore. Sappiamo che c’erano occhi che hanno visto, orecchie che hanno sentito, cuori che conoscono la verità. Vi supplichiamo: parlate», scrive Serena, padre di Tortolì e mamma (sorella maggiore di Simona Campus) di Ilbono.

Appello accorato

La famiglia di Marco Mameli è straziata dal dolore. Una folla immensa ha accompagnato il giovane ucciso verso il cimitero. Sabato pomeriggio una storia commovente di fedeltà e amore incondizionato l’ha raccontata l’incontro fra Ebano, il cavallo di Marco Mameli, e il feretro del suo padrone. Video e immagini diventati virali sul web. Vetrina a cui si è affidata Serena Lai per lanciare un appello, il secondo che proviene dalla famiglia (assistita dall’avvocato Gianluigi Mastio), a chi quella drammatica sera ha assistito ai fatti di via Santa Cecilia. «Non possiamo cambiare ciò che è accaduto, ma possiamo dare giustizia a Marco. Possiamo restituire dignità alla sua memoria e pace a chi lo amava. Il silenzio è un peso, una prigione che incatena non solo voi, ma anche noi che restiamo sospesi nell’ingiustizia. Forse avete paura, forse pensate che parlare sia inutile o pericoloso, ma il silenzio protegge solo chi ha fatto del male, la verità invece è l’unica via per dare senso a questo enorme dolore. Vi chiediamo con tutto il cuore di fare la cosa giusta: ogni parola, ogni frammento di verità può fare la differenza. Parlate per chi non c’è più, per chi soffre e per voi stessi».

Le indagini

Negli ultimi giorni gli agenti del commissariato di Tortolì, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, hanno sentito diversi giovani come persone informate sui fatti. Qualcuno è rimasto a disposizione degli investigatori anche nove ore. Ma fino a ieri sera il fascicolo dell’indagine, coordinata dalla sostituta procuratrice Giovanna Morra, è rimasto immacolato: ancora nessuno risulta indagato per l’omicidio dell’operaio. Gli inquirenti stanno comunque stringendo il cerchio attorno ai responsabili. Al momento, per i fatti sanguinosi del primo marzo sul registro degli indagati figura soltanto Giampaolo Migali. Il 27enne disoccupato di Girasole, assistito legalmente da Marcello Caddori, è sotto inchiesta (i fascicoli sono separati) per il ferimento di Andrea Contu (26), operaio di Ilbono.

RIPRODUZIONE RISERVATA