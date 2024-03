«Vi spiego le ricette di Grazia Deledda» 

Passione, ricordi d’infanzia e tradizioni familiari. Questi gli ingredienti che hanno spinto Annalisa Atzeni, sessantenne di Siurgus Donigala, originaria di Sisini, a realizzare quel sogno che da bambina pensava impossibile: indossare una divisa da chef. Diventata maestra pastaia, dalla sua cucina-laboratorio tramanda ai suoi studenti l’amore per le tradizioni e per la cucina sarda con l’obiettivo, in un futuro prossimo, di pubblicare un libro che riporti in vita le ricette da lei riscoperte grazie ai viaggi di lavoro e ai racconti degli anziani e delle massaie sarde.

Le origini

Le quattro mura della casa di campagna a Sisini sono state testimoni silenziose della sua crescita. Qui, i gesti, gli aromi e i racconti della nonna e della mamma hanno contribuito a plasmare la sua identità. Annalisa inizia a cucinare piccolissima, spinta dalla sua famiglia, che le trasmette l’amore per la terra e la cura per le biodiversità. All’età di otto anni il maestro le diede il compito di intervistare per il giornalino della scuola l'uomo più anziano di Sisini. Da qui è nata la passione per le tradizioni del suo paese e questa curiosità continua a guidarla tutt’oggi nel suo lavoro di mappatura delle ricette e dei mestieri in via di estinzione.Inizialmente la campagna mi stava stretta – dichiara – La grande fortuna dell’imprinting dato dalla mia famiglia l’ho capito solamente più tardi e passo dopo passo ho scelto di seguire anche io la strada della tradizione». Dopo il diploma, Annalisa muove i primi passi all’albergo Corallo di Muravera. Qui i proprietari intuiscono che la sua vera passione è la cucina e le propongono di fare pratica come aiuto cuoco. La gavetta dura poco, perché viene subito promossa. Il lavoro di cucina però sta stretto al suo animo da girovaga e comincia quindi a spostarsi per la Sardegna, collezionando esperienze lavorative e di studio. Nei suoi viaggi ha rimesso in pratica la passione per la documentazione, intervistando tutte le nonne e le massaie che incontrava di paese in paese, custodendone gelosamente consigli e ricette. Ogni tappa era un tassello che le permetteva di capire le elaborate tradizioni e identità dell’Isola.

Maestra delle Tradizioni

Tutta l’esperienza e gli anni di lavoro le sono valsi il titolo di maestra pastaia. Da sette anni Annalisa è docente dell’Unitre del Sarrabus, dove tiene corsi online in cui insegna i segreti della panificazione e della pasta sarda ma non solo. Il 13 marzo terrà una masterclass a Parigi grazie all’Associazione Menu Deleddiano, di cui fa parte, che riproduce i piatti presenti nelle opere di Grazia Deledda. «Se ci ripenso mi sembra incredibile! Ne ha fatta di strada la piccola bambina che fantasticava sui libri di cucina della nonna – conclude emozionata – ora guardo al futuro con il desiderio di pubblicare un libro che contenga le ricette che ho raccolto durante i miei viaggi. Ricette semplici, come quelle della mia famiglia. Non dimenticherò mai quello che mi hanno insegnato perché grazie a loro conservo la nostra identità. Dobbiamo continuare a ricordare e tramandare le nostre tipicità ed essere fieri di mantenerle in vita».

