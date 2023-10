«Vi spiego la profezia di don Milani» La lectio a Cagliari di Felice Nuvoli 

Una delle prime cose che fece, poco dopo il suo arrivo a Barbiana nel 1954, fu di acquistare in cimitero un lotto di terreno per la sua tomba. In quel luogo -una chiesa con una canonica e un manipolo di abitanti- a pochi chilometri da Firenze, don Milani aveva deciso di mettere radici, e il motivo per cui i superiori lo avessero nominato priore di un posto così isolato, senza acqua, luce, strade e scuola, non era il suo cruccio prioritario. Lì era e lì doveva fare. A suo modo: con dedizione totale. Perché la scelta o è radicale, oppure non è scelta. Per questa ragione, se si tratta dell’autore di “Lettera a una professoressa”, scritta insieme con i suoi allievi nella scuola che fondò a Barbiana, divenuta famosa in tutto il mondo, la virtù non sta nel mezzo. Come spiega Felice Nuvoli, filosofo e pedagogista, don Lorenzo Milani «si può comprendere solo se si coglie, anzi, ci si lascia ferire dalla sua umanità».

L’incontro

Professore di Pedagogia generale all’Università degli Studi di Cagliari e di Filosofia e Teologia nella Pontificia Facoltà teologica della Sardegna, Nuvoli sarà l’autore della lectio magistralis dedicata al sacerdote e pedagogista fiorentino, che si terrà domani a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18. Secondo appuntamento della nuova stagione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu insieme con Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale di Cagliari.

L’esempio

Al prete, che nacque nel 1923 per morire a soli 44 anni, in una colta famiglia borghese, dove l’antichistica e l’archeologia erano di casa, non ci si arriva per via ideologica, non lo si capirebbe, precisa Nuvoli. «L’affetto che egli aveva per i suoi ragazzi, l’intensità della sua vocazione di maestro», unite alla certezza che l’istruzione era la sola strada per l’emancipazione, «erano tali che soltanto se se ne coglie la profondità si può apprezzare l’opera di don Milani, intuirne la portata». Fino a perdonargli la veemenza con cui affermava le proprie posizioni. Non erano pochi gli intellettuali, i giornalisti, le persone di cultura che andavano a trovarlo in quelle campagne sperdute, e se ne andavano indispettiti perché, dice Nuvoli, «il suo ruolo di maestro era inappellabile». E mentre loro covavano acredine, lui non lesinava parolacce e improperi. In molti sgranavano gli occhi. Il turpiloquio non si combina con la tonaca, ma da uomo colto qual era, «tra i più grandi intellettuali per cultura e finezza d’analisi che l’Italia abbia mai avuto», sostiene Nuvoli, non poteva soffrire chi usava le parole con leggerezza: «Non aveva pietà. La parola è vita, diceva, e dentro la parola ci dev’essere la persona». Lo hanno odiato per questo. Non si può dire pane al pane e vino al vino senza venir puniti.

Secondo il docente cagliaritano, che titola la sua lezione “Profezia e attualità di don Lorenzo Milani”, il pedagogista fu un uomo profetico non perché seppe prevedere il futuro, piuttosto perché ha mostrato come devono essere tutti i domani che verranno. «Non si può vivere a metà, senza impegnarsi fino in fondo, totalmente, intensamente, come fece lui. Il futuro ha le sue radici nel presente, e se vivo il presente a metà, a metà sarà anche il mio futuro». Se questo insegnamento non fosse anche attuale, Nuvoli vi aggiunge l’invito alla cura: “Mi importa”, ovvero il motto di Barbiana. «L’industria dell’intrattenimento, oggi, ci sollecita a riempire il tempo, anziché prenderlo a cuore, a distrarci, piuttosto che a fermarci per pensare e dare valore alle cose».

Mongiu

Insomma, conclude Maria Antonietta Mongiu, di un «educatore più unico che raro», quale fu don Milani, si ha davvero un gran bisogno. Al di là delle etichette che gli attribuiscono: «ribelle o profeta, rivoluzionario o missionario, sovversivo o prete scomodo abbiamo bisogno di conoscerlo meglio, sia perché siamo attratti dalla sua testimonianza, sia perché siamo chiamati a essere educatori in quanto responsabili di uno dei più importanti Musei d’Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA