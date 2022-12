«Vi spiego chi era mia sorella Silvia» 

È passato quasi un anno da quella chiamata mattutina che, il 21 dicembre scorso, ha sconvolto per sempre la vita della famiglia Floris, a Portoscuso: una telefonata che annunciava la morte di Silvia, 32 anni e mille progetti per il futuro, trovata priva di vita dal compagno a Barcellona, uccisa da un infarto durante il sonno. A pochi giorni dall’anniversario Daniela Floris ha pubblicato un libro per ricordare sua sorella, raccontare chi fosse e fare un regalo ai tantissimi amici di Silvia. «Il libro – dice – si intitola “Solstizio d’inverno”: un titolo che richiama la data in cui mia sorella è morta. Quel giorno anche la mia vita è finita, sconvolta completamente da una mancanza che non si può colmare. Ma in questo grande dolore ho pensato che un libro sarebbe stato il mezzo giusto per celebrare il suo ricordo, per raccontare che lei ancora fa sentire la sua presenza in mille modi. Non è un’operazione commerciale: il libro è gratuito, se ci saranno offerte saranno utilizzate per ristampare il libro e distribuirlo facendo in modo che lo leggano più persone possibili».

Viaggi e progetti

Silvia aveva viaggiato molto, in Italia e in Europa. L’ultima tappa in Spagna. «Partecipava ai mercatini con la sua bancarella», racconta Daniela: «Era molto brava a creare, soprattutto borsette e gioielli, e aveva tanti progetti e tantissimi amici: anche per loro, che avevano una parte importante nella sua vita, ho deciso di scrivere questo libro. È stato anche un modo per provare a esorcizzare un dolore sempre vivo, anche se è impossibile superare quello che è successo».

Alla fine Daniela ce l’ha fatta, e prima dell’anniversario della scomparsa è riuscita a pubblicare “Solstizio d’inverno”, libro in memoria di una sorella che non c’è più ma che non smette di farsi ricordare. Dentro il libro c’è molto di Silvia, contributi di chi l’ha conosciuta e tantissime foto.

L’amore per i cani