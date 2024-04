«Vi ricordate quando andavamo in discoteca?» 

«Anche se siamo fuori sede ricordatevi che è attività didattica, se vi comportate male parte il 7 in condotta», scherza Max Pezzali in versione prof delle medie, alla partenza della gita da Milano alla sua Pavia, per andare a visitare le “Discoteche abbandonate” dove andava da ragazzino e che oggi hanno dato titolo e ispirazione all'inedito che esce il 15 aprile in radio e su Youtube, ma non sulle piattaforme, «per tornare», spiega lui, «nella zona spazio temporale dove funzionava così».

Un momento del passato che Pezzali rievoca con un brano nato grazie al libro “Disco Mute”, dove sono immortalati i locali che hanno fatto un'epoca, oggi in rovina. Luoghi che riprendono vita nel video, dedicato a Claudio Coccoluto e accompagnato dalle testimonianze di tanti dj. «Vedere quei luoghi straordinari, epici, adesso vuoti e vandalizzati mi ha fatto pensare a quanto i luoghi spogliati dalle persone perdano il loro fascino, che rimane solo nella memoria, sembravano foto di una civiltà decaduta tipo Atlantide». Sorride: «In discoteca abbiamo scoperto la musica e l'altrove, per la mia generazione tutto è accaduto lì».

