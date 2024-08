Vi ricordate “Oh lady, lady, lady Oscar...”? Ecco Clara Serina 

Un salto nel passato con “Lady Oscar”, “Kimba, il leone bianco”, “Lo specchio magico” e “La ballata di Fiorellino” cantate da Clara Serina che oggi, a Cagliari, si esibirà a Marina Piccola alle 21.

I capelli lunghi e biondi della voce del gruppo I Cavalieri del Re sono ormai grigi ma negli occhi della Serina si legge la stessa fame e la stessa voglia di fare di quando, appena trentenne, realizzava tutti i suoi sogni. Davanti a una donna così delicata nell’aspetto, ci si aspetta di trovare una persona ordinaria ma Clare Serina è tutto meno che ordinaria. Una vita intensa fatta di scelte coraggiose e governata dalle passioni e come lei stessa racconta «dagli amori intensi e dalla voglia di farcela». La vita della cantante e psicoanalista non è stata semplice: «Sono nata in Brasile da due genitori italiani dove la violenza era di casa, non nego di ricordare molto bene i pugni in faccia di mio padre», seconda di sette figli, racconta di come all’età di cinque anni ha smesso di essere una bambina «cucinavo per i miei fratelli e facevo tre chilometri con bidoni di latte da cinque litri in mano. Fino agli undici anni ho aiutato mio papà con gli animali, e impastavo il cemento quando venivano costruite le porcilaie». Dopo anni di ribellione in famiglia Clara capisce che «la vita in Brasile mi andava stretta». Così a 18 anni Serina decide di iscriversi all’Università in Italia «potrei raccontare per ore tutte le peripezie per arrivare in Italia con una nave che ci impiegò ben quattordici giorni, durante i quali mi innamorai follemente di un ragazzo, venni derubata e destai scalpore al porto di Genova nella mia famiglia per essere arrivata con una minigonna». Proprio in Italia conosce Riccardo Zara, che diventerà suo marito e da cui avrà un figlio, durante il matrimonio con l’uomo, cantautore e musicista, Serina arriva alla musica e, per una serie di eventi, diventa la voce del gruppo che fonda con il marito, protagonisti indiscussi delle sigle dei cartoni animati.

