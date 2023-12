«Vi racconto mio figlio, un eroe» 

«Bello, sorridente e solare: ancora oggi mi chiedo perché sia successo proprio a lui, a noi. E non riesco a trovare una risposta». Parole che Marco Pibiri, maestro di musica in pensione e direttore del coro polifonico di Selargius, ripete ricordando il figlio Alessandro, strappato alla vita - ad appena 25 anni - durante un attentato in Iraq nel 2006, dopo aver dedicato i suoi anni migliori alla Patria con la Brigata Sassari. «Amava il suo lavoro, la divisa, sono certo che avrebbe fatto carriera», dice a pochi giorni dalla cerimonia nel Palazzo Viceregio di Cagliari, con la consegna di una medaglia in memoria del figlio, «per le idee e per l’impegno morale», viene riportato nella pergamena firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il dolore

Un riconoscimento meritato per il caporal maggiore, a diciassette anni dalla tragedia. Ma quella medaglia d’oro papà Marco non avrebbe mai voluto riceverla. «Ricordo la partenza per l’ultima missione di Alessandro. Era una domenica di gennaio. Quel giorno non sono riuscito a trattenere le lacrime mentre lo salutavo, ma non avrei mai immaginato di non poterlo più riabbracciare». Un figlio esemplare che rivive in ogni angolo di casa Pibiri, insieme alla madre Luisella che non c’è più, all’altro figlio Mauro e ai nipoti che riempiono le giornate di nonno Marco. «Alessandro era molto vivace da bambino, ne combinava parecchie», dice il padre mentre accenna un mezzo sorriso indicando le foto di famiglia, «poi intorno ai 16 anni è diventato un ometto responsabile e affidabile». Anche della sera dell’attentato ricorda ogni dettaglio. Alle 21,50 il telefono che squilla nella loro casa di Selargius, mentre mamma Luisella era intenta a leggere un libro e papà Marco correggeva alcuni spartiti. «C’è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto vostro figlio, ma non so niente di preciso», la prima telefonata ricevuta. Poi pochi, interminabili, minuti trascorsi a sperare e pregare, fino all’ultima chiamata di padre Mariano, cappellano dei ‘Sassarini’: «Tua moglie è lì vicino? Stringila forte: Alessandro non c’è più».

Il destino

Da quel 5 giugno del 2006 niente è stato più come prima. «Vivere la scomparsa di un figlio è contro natura, abbiamo pianto tanto e tuttora mi commuovo per la morte tragica di Alessandro. Ma ho cercato di essere razionale: è successo ad altri militari, tutti hanno sofferto, ma si deve continuare a vivere. Con mia moglie ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che dovevamo andare avanti». Proprio mamma Luisella è morta esattamente otto anni dopo la scomparsa del figlio, il 5 giugno del 2014.Musica e ferro battuto - mestiere tramandato dal padre - sono stati, e continuano ad essere, la sua ancora di salvezza, insieme alla famiglia. «Mi sono serviti per superare i brutti momenti», ammette papà Marco. Fra le opere c’è la canzone per il figlio scomparso: “Lampadas”, che in campidanese viene usato per indicare il mese di giugno.

