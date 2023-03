«Vi racconto le piante monumentali» 

«Non tutti sanno che Calasetta è il Comune della Sardegna che possiede il maggior numero di ginepri nel proprio contesto urbano, mentre a Sant’Antioco in località Canai, si trova la grande palma nana, se non la più alta, sicuramente una delle più belle in Sardegna». Lo racconta Giovanni Milia, 74 anni, per decenni insegnante di chimica e biologia al liceo Scientifico di Sant’Antioco dove è stato preside. Oggi si dedica alla botanica e ha censito tutte le piante monumentali di Sant’Antioco e Calasetta. Piante di inestimabile valore, in tanti casi uniche, e proprio per questo meritevoli di salvaguardia.

La passione

Gli itinerari, i paesaggi e le piante monumentali sono diventati la sua passione. Dopo che è andato in pensione, il preside del liceo si è dedicato non solo al censimento di piante e boschi ma anche di percorsi naturalistici che permettono di ammirare il paesaggio e la natura che lo circonda. «Tutta l’isola è ricca di piante e vegetazione unica nel suo genere - dice il professor Milia - è un patrimonio naturalistico e ambientale che attraverso la giusta valorizzazione potrebbe rappresentare motivo di richiamo degli appassionati». Il lavoro fatto in tanti anni, è stato raccolto in un libro dal titolo “L’isola delle palme e dei ginepri” ricco di fotografie che illustrano le spiegazioni di Giovanni Milia e ne valorizzano la sua passione. Fra queste anche una importante collezione fotografica di orchidee spontanee. «Un’importante raccolta di documenti e di pubblicazioni che avevo fatto nel corso degli anni - precisa Giovanni Milia - corredata da immagini fotografiche particolarmente significative».

Gli itinerari

Non mancano gli itinerari tra vegetazione e “medaus” disseminati nel territorio di Sant’Antioco e Calasetta, con percorsi tra coste e zone interne per cogliere l’essenza dell’isola stessa. Più che una guida, un elaborato che spazia tra descrizioni paesaggistiche, naturalistiche e storiche. «Ho lavorato tutta la vita con i giovani, con i ragazzi, mi farebbe un piacere immenso se il mio contributo, tutta la bibliografia che ho raccolto, potesse diventare utile per la preparazione di tesi e elaborati universitari».