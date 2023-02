«Vi racconto la mia passione per i serpenti» 

Quella di Emanuele non è la classica camera di un preadolescente, così come non è comune la luce che si accende nei suoi occhi quando parla dei rettili: « Aveva 3 anni quando cominciò ad appassionarsi ai serpenti. - raccontano i genitori Francesca Diana e Luca Ortu - a 4 venne morso da un biacco (la nostra comune biscia), desiderava studiarla» . Con l’andare del tempo la passione di Emanuele non scema, continua invece ad accrescersi e, appena capace di scrivere, ha inizia to a annotare le proprie ricerche su un quaderno. Meticolosamente custodito, passa dalla grafia incerta della prima pagina, ai minuziosi disegni a mano sulla conformazione morfologica delle specie, dell’ultima: « Aveva 6 anni quando decidemmo di regalargli un viaggio alla Bioken snake farm, uno dei parchi e centri di studio più importanti. - raccontano i genitori - Fu così entusiasta che passammo la totalità delle vacanze all’interno della struttura».

Ricevette il primo morso da una biscia quando a malapena era in grado di camminare. Aveva 4 anni e desiderava avvicinare il rettile nascosto nel proprio giardino. Da allora di anni ne sono trascorsi 7 e oggi Emanuele Ortu, 11enne d’Iglesias, è considerato uno degli studiosi di ofiologia (branca dell’erpetologia) più promettenti.

La passione

Ha conseguito tre attestati (in lingua inglese) in altrettanti corsi tenuti dalla “African snakebyte institute” e per due volte all’anno è ospite della “Bioken snake farm” a Watamu in Kenya, il serpentario, rettilario e centro di ricerca più importante dell’Africa orientale. Persino Florian Finke, biologo ed erpetologo di fama internazionale, si è reso disponibile a conoscerlo ed intraprendere con lui un percorso di studi. Emanuele è da qualche giorno rientrato dall’ennesimo viaggio studio da Watamu, ci accoglie nella sua camera presentandoci Stritolino e Fulmine: «Il primo è un pitone reale - svela carezzandolo - il secondo uno arboricolo, un “morelia viridis”, ha un’indole aggressiva e non è semplice prendersene cura, necessita di particolari condizioni climatiche». Accanto ai grandi contenitori che ospitano i due costrittori, altre teche con ragni, scorpioni, e persino un centopiedi: «Una scolopendra. - precisa - È imprevedibile e il suo morso decisamente doloroso.

Gli studi

Con le guide

Ma durante le visite da turista il bimbo sorprende. Non solo per l’innato feeling che si manifesta con i rettili, ma anche per le nozioni che dispensa su questi. Emanuele anticipa le spiegazioni delle guide, le interrompe proseguendo le illustrazioni sulle caratteristiche degli animali, sulla conformazione delle scaglie e sull’utilizzo della tabella dicotomica. Al “Bioken snake farm” capiscono d’essere di fronte ad una sorta di prodigio. Così lo invitano ad approfondire l’esperienza. «Da allora per due volte all’anno mi reco a Watamu - racconta - Per studiare e collaborare sui progetti. Ultimamente ho iniziato ad avere a che fare con i “velenosi", sono molto soddisfatto perché di routine il corso viene concesso ai soli maggiorenni». Il parco gli concede di fare da guida ai turisti italiani e persino di partecipare al recupero dei rettili pericolosi quando gli abitanti del luogo li avvistano nei pressi delle proprie abitazioni: «Di recente abbiamo recuperato un cobra della foresta. - racconta - I veleni dei serpenti sono fondamentali per l’industria farmaceutica, sono presenti in quasi tutti i nostri medicinali. Il mio futuro è nella ricerca di questi». Ha le idee chiare e un sogno nel cassetto: «Quello di incontrare Stephen Spawls, il più grande erpetologo vivente, ho letto tutti i suoi libri. - racconta - Proseguirò gli studi in veterinaria e poi seguirò un master sugli animali esotici in Australia». Intanto cresce la popolarità del suo canale YouTube (Ema’s strange pets), dove racconta le proprie esperienze, confrontatosi con degli esperti in materia. Il prossimo progetto?: «In primavera andare a cercare “El macho”. - dice sorridendo al papà - È il nome che abbiamo dato ad un biacco. È particolarmente grande per essere una biscia comune, quasi 2 metri. Vive qui, nei pressi di casa nostra».

