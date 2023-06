«Vi racconto la Costa Smeralda: l’ha costruita mio padre» 

«La Costa Smeralda è un esperimento architettonico e antropologico unico al mondo. Concepita nel 1962 dal principe Karim Aga Khan, nasce come un paradiso per pochi, dove la massima espressione del lusso è non apparire. Quando arriva il principe, in quell’angolo remoto della Sardegna non c’è nulla: non ci sono strade, non c’è l’acqua corrente, tantomeno l’elettricità. Bisogna portare tutto. Per rendere questo luogo accessibile e ospitale, in pochi chilometri di costa l’Aga Khan investe 47 miliardi di lire».

“La Bella Addormentata”, passato ieri al Biografilm di Bologna nella sezione Art&Music, è il nuovo e intenso lavoro di Vanni Gandolfo dedicato alla nascita della Costa Smeralda. «Un racconto di un viaggio, personale e storico, nella più particolare e originale speculazione edilizia al mondo, un documentario che nasce da un’esigenza personale, un viaggio alla scoperta di un luogo che ho conosciuto da un punto di vista privilegiato e unico: quello del figlio dei coloni che l’hanno costruita», ci racconta il regista. «La Costa Smeralda, oggi, ha una sua connotazione ben precisa ed è conosciuta da tutti per il luogo delle vacanze esclusive e appariscenti dei vip di mezzo mondo. Per me la Costa Smeralda è qualcosa di più: mio padre è stato l'ingegnere che l'ha costruita e mia madre, i miei fratelli ed io la famiglia che lo ha seguito in quell’avventura. Sono stati anni bellissimi e spensierati in un luogo che all’epoca era di là dal mare, in una bolla fuori dal mondo e dal tempo, lontano dalle lotte politiche che infiammavano l’Italia degli anni della contestazione. Un’infanzia in un paradiso terrestre vicinissimo, ma anche lontanissimo da una quotidianità normale. E mia madre, a un certo punto, da quel paradiso è voluta fuggire». Il film è uno sguardo intenso sulla natura di questa porzione di Gallura. «È stato giusto comprare quei terreni e trasformarli? È stato giusto sradicare una cultura millenaria? È stato giusto cambiare il nome di un luogo da un giorno all’altro? La Costa Smeralda, infatti, si chiamava Monti di Mola. Mio padre si rendeva conto di quello che stava avvenendo?». Da vedere.

