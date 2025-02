«Vi racconto la città che non c’è più» 

La storia, la memoria, le immagini e i paesaggi, rievocati da chi Quartucciu e dintorni ha imparato a conoscerli non solo sui libri, ma attraversandone gli itinerari giorno dopo giorno. Classe 1933, 92 anni da compiere a novembre, Renzo Mereu ha da poco pubblicato il suo libro “Passaggio Remoto: percorso sul terreno naturale dell’itinerario sud-orientale sardo”. Già presentato il mese scorso nella sua città natale, sarà raccontato oggi al pubblico cagliaritano in viale Sant’Ignazio da Laconi. Dietro la sua opera, la volontà di far scoprire il territorio dell’Itinerario Antoniniano, che da Cagliari conduceva verso il Sarrabus, attraversando in prevalenza proprio il territorio di Quartucciu.

Conoscenza profonda

Una zona che da quartucciaio, «e non quartuccese», tiene a specificare, «conosco bene: da ragazzo, in bicicletta, non c’è un singolo spazio che non abbia percorso». Poi, nelle vesti di consigliere comunale a Cagliari tra il 1961 e il 1975 e di sub-sindaco di Quartucciu, al tempo frazione, «sono entrato a contatto col mondo agro-pastorale. Quando dovevo recarmi sul territorio per verificare determinate situazioni mi piaceva molto camminare con gli anziani di Quartucciu. Alla fine, conoscevo i terreni a menadito». Conosciuti gli ambienti, si è poi aggiunta la volontà di impararne la storia. «Ho letto tutto ciò che è stato scritto che interessasse la zona di Quartucciu, la vecchiaia porta a anche a questo», scherza. Dunque, si fa strada l’idea di mettere insieme le varie ipotesi formulate sull’itinerario orientale e ripensare il corso di quei percorsi battuti fin dalla civiltà nuragica.

L’itinerario romano

L'analisi dello scrittore ricolloca la scomparsa stazione di Ferraria, che nel registro dell’itinerario romano era individuata a 13 miglia da Kalaris, proprio nel territorio di Quartucciu, a Is Concias, nei pressi del nuraghe Piccia. Esattamente in prossimità del chilometro 19,240 (pari a 13 miglia) della statale 125. Un’ipotesi che, a differenza di altre, attribuisce al sentiero un percorso pianeggiante. «A quel tempo i mezzi di trasporto erano gli animali, attraversare le colline sarebbe stato impegnativo». A sostegno cita anche «l’ottima qualità dell’acqua dell’intero Flumini, che rendeva la zona più vivibile». Tra le pagine di “Passaggio Remoto” rivivono luoghi mitici e simboli del territorio, come Ferraria, Is Concias e Flumini, intrecciandosi con ritrovamenti archeologici e avvenimenti storici. Un esempio? «Flumini, un tempo molto popolata, si svuotò con l’inizio delle invasioni arabe: gli abitanti si rifugiarono a Quartu, che così divenne un insediamento molto più ampio».

