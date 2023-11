«Vi racconto io la verità sul bacio in Costa Smeralda» 

Il reporter italiano che catturò il bacio tra Diana e Dodi a bordo di uno yacht lungo la Costa Smeralda contesta la ricostruzione di “The Crown”: nessuno - ha detto Mario Brenna al New York Times - lo informò della località dove si trovava l'imbarcazione in cui la principessa e il figlio del tycoon di Harrods, Mohamed al-Fayed, passarono i loro primi giorni da soli all'inizio di agosto 1997.

Le scene della foto sono centrali nella seconda puntata dell'ultima stagione della serie che ha appena debuttato su Netflix ed è proprio Brenna, interpretato da Enzo Cilenti, che apre l'episodio: «Tutti vogliono foto di celebrità. La gente paga cento, duecento mila dollari per la foto giusta, ma la foto giusta è difficile. Devi essere come un cacciatore, come un killer», viene fatto dire al fotografo, che a sua volta afferma di non essere stato contattato da Netflix per l'episodio.

Brenna, che vive nell'area del Lago di Como, contesta quanto gli viene messo in bocca: «Non mi identifico con un killer», ha detto nell'intervista, la prima a un giornale anglosassone (era apparso nel 2017 su La7 per la pubblicazione del libro "Il Bacio” a cura della rivista Oggi). Contesta anche la versione «assurda e completamente inventata», secondo cui sarebbe stato il padre di Dodi in persona che lo avrebbe informato della posizione dello yacht in uno sforzo di rendere pubblica la relazione tra Diana e il figlio. Nessuno - ha detto Brenna - lo aveva informato: la foto del bacio fu «un grande colpo di fortuna», frutto di una lunga frequentazione delle coste sarde e del suo occhio nel riconoscere le celebrità.

