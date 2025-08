«Vi racconto il nostro orto speciale» 

È nato un orto speciale a Serrenti, dove insieme ai frutti della terra si coltivano inclusione, amicizia e creatività. Si chiama MariOrto ed è stato ideato dallo psicologo e psicoterapeuta Samon Medda, da anni impegnato nel mondo delle diverse abilità con l’associazione sportiva di pallavolo “Asd Janas Samassi” di cui è fondatore e presidente.

L’idea

«Tempo fa – racconta Medda – ho seguito un corso di ortoterapia alla scuola agraria di Monza e ho avuto modo di acquisire le basi sulla valorizzazione delle risorse delle persone diversamente abili nell’ambito dell’orticoltura. È così che mi è venuta l’idea di realizzare il MariOrto, che deve il suo nome al primo ragazzo con cui è partito il progetto». È stata la Uniedil di Serrenti a concedere gratuitamente gli spazi in cui sta prendendo forma il MariOrto, un terreno vicino al centro abitato e quindi facilmente accessibile, fornito di acqua e di una pensilina in legno in cui socializzare all’ombra degli eucalipti. Un luogo che vuole essere prima di tutto di incontro e di scambio a livello emotivo, con lo scopo di avvicinare i ragazzi alla società: «Qui c’è posto per tutti, ognuno può collaborare e dare il proprio contributo rispettando i propri tempi e le proprie modalità, il nostro unico interesse è che i ragazzi siano sempre al centro», sottolinea Medda.L’ortoterapia si fonda sull’autogestione e sulla possibilità per ciascuno, di realizzare qualcosa di concreto: «Partiamo dalle basi – spiega Medda – prima piantiamo i semi su plateau, poi travasiamo le piantine in campo e quando è tempo raccogliamo i frutti. Abbiamo iniziato con i meloni e i pomodori, ma stiamo già preparando diverse semine per l’autunno».

L’obiettivo

L’attività principale riguarda la produzione di pomodori secchi, che vengono realizzati seguendo l’antico metodo dell’essicazione al sole. Un processo a cui i ragazzi partecipano attivamente in ogni fase e in cui sono i protagonisti, dalla semina alla consegna a domicilio, è un progetto collettivo – sottolinea Medda – quindi cerchiamo di fare sempre tutto insieme».La risposta della comunità arriva forte e chiara: «Abbiamo ricevuto richieste da tutto il Medio Campidano, non riusciamo a soddisfare la domanda. Le persone hanno capito che non si tratta soltanto di acquistare un prodotto ma di sostenere un'iniziativa che ha una forte valenza sociale». Tutto il ricavato viene reinvestito nel progetto: «La speranza è che anche altri si avvicinino o provino a far germogliare nuove attività simili alla nostra».

