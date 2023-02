«Vi racconto il mio Sanremo con Salmo»  

«Lei ha scritto la canzone poi la strumentale è nata in studio a Milano - racconta - Salmo, io e Luciennn seguiamo il progetto di Shari dal 2021, è stata una bella sorpresa sapere che avrebbe portato il brano al Festival». Per Riccardo era la prima volta sia come musicista sul palco dell’Ariston, che come compositore in gara con il brano di Shari: «Per questo c’era voglia di fare bene e renderla un’esperienza indimenticabile». Quando gli hanno detto che si sarebbe esibito davanti al pubblico dell’Ariston al 73esimo Festival della canzone italiana, è stata «una bella sorpresa», ma dice di aver pensato «in modo pragmatico a prepararmi al meglio per poter gestire al meglio eventuali incognite della diretta».

Monserratino classe 1993, autore, compositore e producer, membro di Lebonski360, la factory creativa fondata da Salmo ed edita da Sugarmusic Publishing, si è esibito con la tastiera il 9 febbraio, serata delle cover, nella band di Salmo in duetto con la cantante in gara Shari. Non solo: ha composto lui stesso, insieme a Salmo e Luciano Fenudi (in arte Luciennn), il brano “Egoista” interpretato dalla cantante goriziana.

«Un turbine di emozioni fortissime, un sogno che si avvera». Riccardo Puddu, in arte “El Verano”, descrive così la sua esperienza sul palco di Sanremo.

L’emozione

«Lei ha scritto la canzone poi la strumentale è nata in studio a Milano - racconta - Salmo, io e Luciennn seguiamo il progetto di Shari dal 2021, è stata una bella sorpresa sapere che avrebbe portato il brano al Festival». Per Riccardo era la prima volta sia come musicista sul palco dell’Ariston, che come compositore in gara con il brano di Shari: «Per questo c’era voglia di fare bene e renderla un’esperienza indimenticabile». Quando gli hanno detto che si sarebbe esibito davanti al pubblico dell’Ariston al 73esimo Festival della canzone italiana, è stata «una bella sorpresa», ma dice di aver pensato «in modo pragmatico a prepararmi al meglio per poter gestire al meglio eventuali incognite della diretta».

I retroscena

Di imprevisti, si sa, ne possono capitare quando si svolge tutto live: «Non si è notato, ma abbiamo avuto grossi problemi tecnici di audio durante l’esibizione e però, grazie all’alchimia con la band, siamo riusciti a portare a casa la performance». Dietro le quinte ha incontrato di sfuggita i concorrenti del Festival: «È molto surreale vedere dal vivo volti noti, conoscevo Fedez e Lazza e pochi altri, ma il clima di concentrazione ha reso le conversazioni con tutti molto brevi». Facendo parte della band di Salmo, Riccardo si è già esibito davanti a un folto pubblico: «Dopo i concerti dell’anno scorso, che per me sono stati i primi a questi livelli, ho raggiunto una consapevolezza maggiore, ma la diretta tv fa un effetto particolare; non ero da solo e dunque con la band ci siamo fatti forza a vicenda a suon di risate e preparazione ferrea».

La storia

La passione per la musica è nata grazie ai suoi genitori: «Da mia madre Amelia Laura ho preso la scrittura e la passione per le arti visive e da mio padre Ignazio, chitarrista rock, quella per la musica. A 2 anni ho cominciato a suonare la batteria, a 7 la chitarra e intorno ai 20 mi sono trasferito a Londra e lì, tra un lavoro “normale” e l’altro, mi sono dedicato alla scrittura di canzoni, alla produzione e a migliorare su pianoforte e tastiere». Sogni nel cassetto? «Uno lo sto letteralmente vivendo al momento, quello di essermi esibito a Sanremo, e mi auguro di poter continuare a sognare».

Dall’estate 2020 vive a Milano dopo aver studiato e lavorato a Londra dal 2014. «Torno a Monserrato ogni estate e negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con Salmo, mi trovo a passare anche molto tempo a Olbia e in generale nel versante nord dell’Isola che a me da campidanese mancava quasi completamente».

