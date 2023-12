«Vi racconto il mio presepe goliardico» 

“Assemini Comune di antica tradizione delle rotonde” è il titolo dell’edizione 2023 del presepe realizzato dall’artigiano Matteo Siddu, 36 anni, esposto in via Pola 7. Fuor di dubbio il più simpatico del circondario che mette in scena i disservizi e le contraddizioni della cittadina: «Vivo ad Assemini e amo il mio paese e la sua comunità. Unisco a questo il mio interesse per l’hobbistica. Con il legno e altri materiali di risulta realizzo le mie opere. Quest’anno ho scelto il tema delle rotonde perché è senz’altro il più dibattuto, soprattutto sui social nella pagina Assemini in Comune».

La versione 2023

«Le tematiche cui mi sono ispirato sono di estrema attualità per la cittadina: c’è il cantiere della rotonda in centro, le piste ciclabili e gli immancabili fuochi d’artificio che a ogni ricorrenza fanno sussultare i cittadini. Ho dato semplicemente vita e tridimensionalità alle lamentele della gente che si ripetono in maniera incessante ed esagerata, talvolta rasentando l’assurdo. Una cosa che infastidisce pure me però c’è: l’albero non centrato all’interno della rotonda». Siddu definisce così il suo presepe: «È al cento per cento goliardico. Dietro c’è un po’ di satira, non posso negarlo. L’ironia serve, nella vita di tutti i giorni, a fissare l’interpretazione di un fatto. E i cantieri ad Assemini ci sono e vengono continuamente interpretati e giudicati dalla popolazione. Il mio obiettivo è indurre il visitatore alla riflessione tramite una risata. I lavori sono necessari e utili ed è importante discuterne. Nessuna polemica in merito, solo sano divertimento».

Hobby

Dietro il presepe c’è una passione: «Si, da circa dieci anni realizzo lampade fotografiche, targhette e quadretti incisi. Insomma, tutti lavori fai da te che mi consentono di creare qualcosa con un materiale vivo come il legno. Seguo anche la promozione online delle mie opere le quali vengono molto apprezzate negli Stati Uniti.Sto trasmettendo la passione a mio nipotino Simone, di otto anni. Lui, compiti permettendo, mi dà una mano nelle mie realizzazioni. Inoltre trasmetto passione alla comunità, che risponde in maniera entusiasta ai miei progetti. Già dal primo addobbo realizzato, Assemini è stata partecipativa. Dal 2018 fino al 2022 ho partecipato ai concorsi comunali sugli addobbi natalizi insieme ad altri bravissimi hobbisti di Assemini. Mi sono posizionato sul podio con il tema del “Ponti Nou” e quello del “Signore delle panade e delle due torri”. Per quest’ultimo ho realizzato anche delle pergamene invecchiate con il caffè che regalavo ai visitatori. Il mio sogno da bambino è che Assemini venga invasa dalle luci natalizie».

