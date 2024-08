«Vi racconto il dramma della Palestina» 

Da solo in pellegrinaggio in una terra ferita dalla guerra, all’età di ottantacinque anni. «All’inizio della Settimana Santa – racconta monsignor Angelo Pittau, uno dei parroci di Santa Barbara a Villacidro, vicario episcopale per la Cultura nonché presidente del centro d’ascolto la Madonna del Rosario – sono partito per Gerusalemme. Sono andato solo, senza nessuno, al Santo Sepolcro e a Betlemme. Bisogna essere abituati ad affrontare un viaggio in completa solitudine, soprattutto nella situazione storica che affligge la Palestina».

Un viaggio raccontato in un nuovo libro in uscita, che si intitolerà “Pasqua Gerusalemme 2024”.

«Ho visto con i miei occhi la povertà della Palestina», prosegue il sacerdote: «È impressionante come questa terra sia cambiata. Avevo 25 anni la prima volta che ci sono stato e il confronto è terrificante. Ho scattato una foto che sarà presente nel libro: raffigura la basilica della Natività deserta. Oggi il problema della povertà della Palestina è reale: ho potuto toccare con mano tutte le problematiche che la affliggono. I palestinesi non hanno più case, non hanno lavoro, le scuole stanno chiudendo. C’è un muro, non solo di mattoni, che divide Israele dalla Palestina. La differenza di ricchezza tra le due è inimmaginabile».

Il centro culturale di alta formazione che si trova nel palazzo vescovile a Villacidro, organizza spesso viaggi: «Non si tratta di fare turismo ma di conquistare un’apertura mentale ai temi quotidiani, come il dramma palestinese o quello dell’Ucraina, in questo momento storico».

Il religioso ha un messaggio per i giovani: «Voglio dire loro che devono sognare. La vita è bella, il futuro è nelle loro mani: devono combattere e vincere. Sognare sia per la realizzazione e la vita lavorativa sia per le relazioni umane e per la pace».

