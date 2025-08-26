«Vi racconto i miei anni Ottanta» Andrea Roncato protagonista  oggi alle 19.30 a “Porto Cervo Libri” 

Il ricco cartellone dell’estate 2025 della rassegna letteraria “Porto Cervo Libri”, organizzata e curata dal Consorzio Costa Smeralda, propone l’incontro con il celebre attore Andrea Roncato, icona del cinema italiano anni ’80 e ’90, ma impegnato sul palco e sul grande schermo a 360 gradi.

Sarà la cantautrice italo brasiliana e conduttrice di Radio Rai, Pamela D’Amico, ad accompagnare l’amatissimo interprete emiliano in una serata ricca di ricordi, emozioni e aneddoti sulle ali del libro autobiografico “Ti avrei voluto” edito da Excelsior 1881. L’appuntamento è per questa sera, dalle 19.30, nella spiaggetta della piazza Centrale di Porto Cervo.

Sul finire degli anni ‘60 Andrea Roncato è spinto al debutto da un giovane Francesco Guccini, che a lui e Gigi Sammarchi affida anche i suoi brani più ironici e cabarettistici, alcuni dei quali confluiranno poi nell'album dal vivo “Opera Buffa” (1973). Così, all'Osteria delle Dame di Bologna, nasce il duo Gigi e Andrea che dopo anni di gavetta accanto a Sandra Mondaini, nel 1977 sbarca in Rai proprio accanto alla coppia Mondaini-Vianello, pronto a diventare una delle icone televisive di maggior successo di tutti gli anni ‘80, grazie ai successi di trasmissioni come “Festival”, “Hello Goggi”, “Grand Hotel”. Negli anni ‘80 ci sono anche una decina di film insieme ai protagonisti della commedia all'italiana di allora (Lino Banfi, la coppia Boldi-De Sica), fino alla serie tv “Don Tonino”, che permette ad Andrea Roncato di affrancarsi dall'etichetta di comico, dimostrando le ottime capacità interpretative anche in parti drammatiche. Tra i film più noti “L’allenatore nel pallone” (1984), “Mezzo destro mezzo sinistro” (1985), “I pompieri” e “Doppio misto” (1985). Nel 2008 ha presto parte al sequel de “L’allenatore nel pallone 2” con Lino Banfi.

Il libro autobiografico raccoglie racconti di vita e appunti di uno dei comici più popolari. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito.

