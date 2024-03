«Vi racconto i miei 600 matrimoni» 

La magia di quei momenti l’ha vissuta centinaia di volte: i fiori, la voce rotta degli sposi, lo scambio degli anelli, il sì per tutta la vita. Eppure l’emozione è sempre la stessa. «Non mi sono mai abituata. Ogni sposo mi è rimasto nel cuore. Giovani, meno giovani, tutti hanno lasciato un segno».

La presidente del consiglio Rita Murgioni 68 anni, è la regina dei matrimoni. In sei consiliature, ne ha celebrato circa 600, sia in Comune, sia negli altri siti autorizzati, dal Convento dei Cappuccini, a Casa Olla. Ha iniziato nel 1997 e non si è più fermata, fino ad arrivare alle ultime nozze la settimana scorsa.

Gli aneddoti

«Se è vero che il primo non si scorda mai, io ne ho fatti talmente tanti che del primo non ho un ricordo nitido», racconta, «erano due ragazzi giovani, anche loro molto emozionati. Come me che ero all’esordio e che certo non avrei mai potuto immaginare che poi ne sarebbero arrivati così tanti altri». Per un certo periodo, «li ho contati, poi alla fine il conto l’ho perso» sorride, «e anche se pensavo che l’emozione piano piano passasse con il tempo e che ci facessi l’abitudine, così non è stato».

A colpirla maggiormente «sono soprattutto le coppie più avanti con l’età. In quei casi ti rendi conto che proprio si sono scelti, leggi nei loro occhi la voglia di passare la vita insieme». Come il lui e la lei, 78 e 70 anni, convolati a nozze soltanto qualche settimana fa, «mi hanno molto commosso. È stato un matrimonio molto allegro, brillante. Io non chiedo mai come si sono conosciuti, rispetto la loro privacy, ma di certo si amavano tantissimo».

L’ex sacerdote

Tra i “suoi” sposi, anche un ex sacerdote, «aveva deciso di rinunciare ai voti perché aveva trovato il suo grande amore. Una coppia splendida e continuiamo a vederci». E poi sono arrivate le nozze di una crocerossina, di alcuni militari in divisa, di stranieri «come quei tedeschi in alta uniforme che avevano un rito molto particolare: avevano sistemato fuori dal Comune un grosso tronco su un cavalletto e obbligavano a tagliarlo per poter oltrepassare la soglia». Di situazioni curiose ne ha vissute tante. A partire dall’abbigliamento, «il più variegato. Da quelli elegantissimi, a chi è arrivato con le infradito. Ricordo che mi ero avvicinata credendo fosse un invitato per dirgli “si può accomodare lì, appena arriva lo sposo cominciamo” e lui “ma lo sposo sono io!”».

Amore e malattia

E poi ci sono quei matrimoni che non vorresti mai celebrare e lasciano un segno profondo dentro al cuore. Sono i “fine vita”, l’ultimo sì di chi ha le ore, i minuti contati. «Sono stata negli hospice e nelle case private. Molto toccante l’estate scorsa al Madonna di Fatima: lui era in fin di vita e è morto subito dopo. E poi quella volta che arrivati in un casa, lui era già morto ed era stato annullato tutto». Il sogno più grande? «Celebrare il matrimonio di mio figlio. Ma non potrei perché sono sua mamma e poi lui non mi sembra molto intenzionato a sposarsi».

