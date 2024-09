«Vi racconto come vivono gli ultimi» 

Cosa ci serve davvero per essere felici? Di cosa abbiamo bisogno per soddisfare le nostre esigenze ed essere in pace con noi stessi? Scorrendo le timeline sui social, le necessità sembrano moltiplicarsi a dismisura e si rincorrono le storie – verosimili o palesemente false – di fortune costruite sulle criptovalute o sulla fama virtuale. I social network modificano, volenti o nolenti, l’occhio sulla società e influenzano le traiettorie aspirazionali delle nuove generazioni. Ecco perché l’impatto con “Storia di mia vita”, l’esordio del sessantaduenne Janek Gorczyca per Sellerio, ha riscosso un immediato successo di critica e pubblico, per la franchezza delle parole usate, sempre nette e vere. In mezzo a tanti memoir confezionati a tavolino, le parole di Gorczyca – un uomo di origini polacche che vive a Roma da più di trent’anni, senza casa, senza documenti o un posto fisso di lavoro - colpiscono dritto al cuore. “Storia di mia vita” è scritto direttamente in italiano con una lingua crudissima, la narrazione comincia nell’ottobre del 1998 e prosegue fino a oggi, in bilico tra piccole vittorie e grandi cadute. Janek racconta una vita, ci parla dalla pagina senza fronzoli, oscillando fra la paura del fallimento, l’elemosina, le attese in Questura e l’amore per la vita stessa. Lo scrittore è oggi a Seneghe, per Cabudanne de sos poetas. L’evento a Sa Prentza de Murone, alle 18.30; dialoga con l’autore, Valentina Pigmei.

Questa sarà la sua prima volta in Sardegna?

«Sì. Ho girato tanto l’Italia in questi anni ma l’isola non l’ho mai vista e sono davvero curioso».

Lei racconta una vita avventurosa e dalle sue parole si evince che diverse volte ha avuto la possibilità di lasciare l’Italia e tornare in patria. Perché ha scelto di restare?

«Perché qui c’è la previdenza e mi sento accolto. Quando sono tornato in Polonia mi sono reso conto che mia sorella si era impossessata della casa di famiglia e se fossi rimasto lì sarei rimasto senza nulla…ancora una volta».

E invece l’Italia l’ha accolta?

«Sin da subito. Io vivo in mezzo alla gente, lavoro e mi guadagno il pane con le mani e il sudore in cantiere. Non ho mai subito gesti violenti o razzisti, anzi, i primi tempi quando non potevo permettermi un pasto, i ragazzi in cantiere mi portavano qualcosa da mangiare da casa loro. Ecco perché ho scelto di restare qui».

“Storia di mia vita” è considerato uno degli esordi dell’anno. È colpito?

«Certo. L’ho scritto senza pensarci su. Tornavo a casa e mi mettevo a scrivere i miei pensieri. Ho iniziato quando era ancora in vita la mia compagna, Marta. Questo libro è un libro d’amore e l’ho voluto dedicare a lei che non c’è più».

Le manca?

«Ne sento la mancanza ogni giorno».

La lingua che usa sulla pagina ha colpito tutti.

«Ho scritto senza cercare di essere qualcun altro per stupire. Quella è la mia voce, sono io che parlo al lettore».

È rimasto in contatto con Christian Raimo, il suo scopritore?

«Certo! Siamo amici dal ’98, mi ha cambiato la vita con il suo affetto, aprendomi le porte di casa e accogliendomi. È stato lui a scoprire il mio diario e a farlo leggere all’editor Sellerio, Mattia Carratello, dando inizio a questa avventura. Abbiamo anche avuto la possibilità di parlare di questo libro sul palco di un festival ed è stato emozionante».

Sta scrivendo un nuovo libro?

«Ho scritto dei racconti, li ho consegnati a Christian Raimo. Vedremo…».

I libri le hanno salvato la vita?

«Me l’hanno resa sopportabile nei momenti peggiori. Ho sempre letto sin dalla scuola, con passione. Amo Lev Tolstoj su tutti, ma a un bel libro non dico mai di no».

