«Vi presento Valerio Serra, il mio protagonista» 

Invece ha saputo approfondire con una narrazione a tratti lirica e inquisitiva il carattere dei quattro amici adolescenti (Andrea, Valerio che parla sempre delle sue vacanze a Cabras, Anna, Cora ai quali si aggiungeranno, Bea, Hans e Ustica) protagonisti del suo nono romanzo che sembrano condurre una vita svogliata. In realtà riversano nell’amicizia una sensibilità acerba ma genuina, un amore dedito ai riti giovanili nell’Italia ancora apparentemente spensierata degli anni Novanta, in cui però ognuno d’essi ha un problema da risolvere, una personalità da definire. E a questo ripenserà Andrea mentre in montagna la valanga lo sta portando via.

Per questo, premette, «sono innamorato della vostra Sardegna, delle piccole comunità che animano l’Isola, della cultura sarda, dei sardi che sono in gran parte, o per lo meno quelli che io ho conosciuto, persone straordinarie riconoscibili nel panorama italiano: quando incontri un sardo sai d’aver incontrato un isolano, per una certa fierezza e il modo d’approcciarsi. Sono lontanissimo dal dire aver compreso la vostra Isola, ma è questo che mi rende ancora più curioso e tiene sempre accesa la mia voglia di ritornarci.»

Quasi s’infervora lo scrittore Fabio Geda (indimenticabile autore del best seller “Nel mare non ci sono i coccodrilli” - Baldini & Castoldi 2010) parlando della nostra terra (la madre è siciliana e da ragazzo frequentava un’altra isola), che ha conosciuto tardi, da scrittore, «presentando i miei libri nei vari festival, nelle piazze di paesi in cui si respira tradizione ma anche una voglia d’avvenire ricca di contenuti e di sogni che hanno col passato un forte legame, un’intesa fatta di attenzioni riscontrabili in ogni gesto di voi sardi».

«Con Valerio Serra, figlio di ristoratori campidanesi trapiantati a Torino, uno dei giovani – e più decisi - studenti protagonisti del mio nuovo romanzo “La scomparsa delle farfalle” (Einaudi, 256 pagine, 17,50 euro) evoco la Sardegna che adoro.»

Quasi s’infervora lo scrittore Fabio Geda (indimenticabile autore del best seller “Nel mare non ci sono i coccodrilli” - Baldini & Castoldi 2010) parlando della nostra terra (la madre è siciliana e da ragazzo frequentava un’altra isola), che ha conosciuto tardi, da scrittore, «presentando i miei libri nei vari festival, nelle piazze di paesi in cui si respira tradizione ma anche una voglia d’avvenire ricca di contenuti e di sogni che hanno col passato un forte legame, un’intesa fatta di attenzioni riscontrabili in ogni gesto di voi sardi».

Per questo, premette, «sono innamorato della vostra Sardegna, delle piccole comunità che animano l’Isola, della cultura sarda, dei sardi che sono in gran parte, o per lo meno quelli che io ho conosciuto, persone straordinarie riconoscibili nel panorama italiano: quando incontri un sardo sai d’aver incontrato un isolano, per una certa fierezza e il modo d’approcciarsi. Sono lontanissimo dal dire aver compreso la vostra Isola, ma è questo che mi rende ancora più curioso e tiene sempre accesa la mia voglia di ritornarci.»

Invece ha saputo approfondire con una narrazione a tratti lirica e inquisitiva il carattere dei quattro amici adolescenti (Andrea, Valerio che parla sempre delle sue vacanze a Cabras, Anna, Cora ai quali si aggiungeranno, Bea, Hans e Ustica) protagonisti del suo nono romanzo che sembrano condurre una vita svogliata. In realtà riversano nell’amicizia una sensibilità acerba ma genuina, un amore dedito ai riti giovanili nell’Italia ancora apparentemente spensierata degli anni Novanta, in cui però ognuno d’essi ha un problema da risolvere, una personalità da definire. E a questo ripenserà Andrea mentre in montagna la valanga lo sta portando via.

Geda, partiamo dal titolo: qual è la metafora che vi ha trasposto?

«Scrivendo il libro mi sono reso conto della difficoltà di passare dalla parte più infantile all’adolescenza che flirta ancora con l’infanzia: l’adolescenza è un territorio di confine tra l’infanzia e la giovinezza, ed è molto difficile crescere perché come le farfalle, la meravigliosa capacità di stupirsi per il mondo e la leggerezza nella beatitudine infantile a un certo punto sparisce e lascia spazio al futuro, all’età che avanza, ai dubbi sulle scelte che si faranno».

L’amicizia cresciuta tra i banchi della scuola, è un legame solido più dell’amore?

«Credo che l’amicizia è una delle molte forme dell’amore, e nel caso di Anna e Andrea non ha un confine definito. Il gruppo dei pari che tu frequenti è in grado di modificare il tuo sguardo sulla vita, di dirti chi sei e chi non sei o di impedirti di capire ciò che sei davvero; o, al contrario, di aiutarti a realizzare pienamente te stesso. Anche se c’è una certa percentuale di casualità nelle frequentazioni amicali, è importante riflettere sul fatto se gli amici che ci aiutano sono sinergici al nostro percorso, o se sono una zavorra».

Andrea appare come un ragazzo problematico a causa dell’assenza paterna?

«Noi siamo fatti di frammenti, di esperienze, di esempi, di presenze di assenze. La nostra anima, il nostro percorso sono estremamente complessi. Non esiste mai nella vita di nessuno un solo elemento dirompente. La situazione particolare di Andrea in famiglia è l’elemento fondante nella sua vita, così come lo è dal punto positivo la bellissima presenza della madre che con grande equilibrio lo accompagna nel crescere. Andrea è come se avesse un solo sottilissimo strato di pelle a difenderlo dal mondo che gli arriva addosso con tutta la sua meraviglia e il suo dolore, con una violenza inaudita. E per questo subisce il richiamo della montagna, dei suoi silenzi come luogo di cura».

I ragazzi sembra vivano in una bolla, estranei alla vita quotidiana, alla politica, a parte Ustica che partecipa ai fatti del G8 di Genova. Non hanno coscienza della realtà?

«Ricordo perfettamente come tra il ‘95 e i fatti di Genova (2001) la stragrande maggioranza dei ragazzi vivesse una situazione di grande distacco dall’attivismo, dalla vita politica, dalla partecipazione civile e sociale. Non ricordo nulla nella vita attorno a me che mi parlasse di attivismo politico. C’era stata la guerra nell’ex Jugoslavia che aveva risvegliato degli interessi, c’era chi partiva per andare a fare volontariato in Slovenia nei campi profughi, ma poi da Seattle nel 1999 a Genova nel 2001 ci sono stati tre anni di silenzio prima che ci fosse l’esplosione del popolo iper mondialista e qualcuno si facesse sentire. Ii ragazzi erano piuttosto concentrati su di loro, anche con una specie di sofferenza silenziosa che aveva radici nella situazione politica ma che non veniva compresa in quanto tale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata