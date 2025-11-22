«Vi presento su Componidori» 

Piange dalla gioia, abbraccia i suoi compagni di avventura, brinda con la Vernaccia e si gode il rullo dei tamburi e lo squillo delle trombe, anche se la sua mente è già in via Duomo.

Sarà Graziano Pala, cavaliere di 58 anni, a guidare la Sartiglia dei Falegnami martedì 17 febbraio: la scelta del majorale en cabo Carlo Pisanu è ricaduta su di lui. L’annuncio è stato dato ieri sera in via Eleonora, nella sede del gremio di San Giuseppe. E in città si apre un nuovo capitolo di Sartiglia.

Su Componidori

Nel suo album dei ricordi 30 Sartiglie e 19 stelle, tra cui due ori. Ma il suo vero sogno si realizzerà quando indosserà velo e cilindro. «Ancora non ci credo, non mi aspettavo di essere la scelta. È stata un’emozione indescrivibile. Ero già al letto venerdì notte quando il presidente mi ha fatto la sorpresa a casa», dice Pala. Carlo Pisanu, già majorale en cabo nel 2000, 2015 e 2020 è un fiume di gioia: «Graziano si merita questo regalo. È un ottimo cavaliere, una bravissima persona».

Il Componidori sarà affiancato da su segundu, Marco Arca, e da su terzu, Cristian Matzuzi.

La festa

Ieri, nel centro della città, una grande festa con l’arrivo di tutti i sartiglianti. Al fianco del presidente del Gremio la moglie, Alba Camedda, alla quale spetterà il compito di preparare il rito della vestizione del capocorsa con le massaieddas. Ancora qualche giorno e inizieranno le prove.

Per conoscere il nome del capocorsa che guiderà la Sartiglia della domenica, invece, bisognerà attendere ancora. Il presidente del Gremio, Tore Carta, non ha ancora svelato il nome del suo prescelto.

L’organizzazione

Intanto si è già messa in moto la macchina organizzativa della Sartiglia 2026.

In Prefettura si è svolta la prima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto, Salvatore Angieri. Si è trattato di un primo passo di pianificazione, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti legati alla sicurezza della manifestazione. Sono stati confermati gli intrattenimenti in piazza Roma al termine delle due giornate della Sartiglia, così come la collocazione del posto medico avanzato nell’area del tribunale.

Il Comune, invece, ha aperto la presentazione delle domande per l’allestimento delle bancarelle: gli operatori del commercio ambulante possono presentare la domanda per esporre i propri prodotti in occasione della manifestazione fino al 15 gennaio 2026.

