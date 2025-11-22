VaiOnline
Sartiglia.
23 novembre 2025 alle 00:40

«Vi presento su Componidori» 

Carlo Pisanu, presidente dei Falegnami, sceglie Graziano Pala 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piange dalla gioia, abbraccia i suoi compagni di avventura, brinda con la Vernaccia e si gode il rullo dei tamburi e lo squillo delle trombe, anche se la sua mente è già in via Duomo.

Sarà Graziano Pala, cavaliere di 58 anni, a guidare la Sartiglia dei Falegnami martedì 17 febbraio: la scelta del majorale en cabo Carlo Pisanu è ricaduta su di lui. L’annuncio è stato dato ieri sera in via Eleonora, nella sede del gremio di San Giuseppe. E in città si apre un nuovo capitolo di Sartiglia.

Su Componidori

Nel suo album dei ricordi 30 Sartiglie e 19 stelle, tra cui due ori. Ma il suo vero sogno si realizzerà quando indosserà velo e cilindro. «Ancora non ci credo, non mi aspettavo di essere la scelta. È stata un’emozione indescrivibile. Ero già al letto venerdì notte quando il presidente mi ha fatto la sorpresa a casa», dice Pala. Carlo Pisanu, già majorale en cabo nel 2000, 2015 e 2020 è un fiume di gioia: «Graziano si merita questo regalo. È un ottimo cavaliere, una bravissima persona».

Il Componidori sarà affiancato da su segundu, Marco Arca, e da su terzu, Cristian Matzuzi.

La festa

Ieri, nel centro della città, una grande festa con l’arrivo di tutti i sartiglianti. Al fianco del presidente del Gremio la moglie, Alba Camedda, alla quale spetterà il compito di preparare il rito della vestizione del capocorsa con le massaieddas. Ancora qualche giorno e inizieranno le prove.

Per conoscere il nome del capocorsa che guiderà la Sartiglia della domenica, invece, bisognerà attendere ancora. Il presidente del Gremio, Tore Carta, non ha ancora svelato il nome del suo prescelto.

L’organizzazione

Intanto si è già messa in moto la macchina organizzativa della Sartiglia 2026.

In Prefettura si è svolta la prima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto, Salvatore Angieri. Si è trattato di un primo passo di pianificazione, con l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti legati alla sicurezza della manifestazione. Sono stati confermati gli intrattenimenti in piazza Roma al termine delle due giornate della Sartiglia, così come la collocazione del posto medico avanzato nell’area del tribunale.

Il Comune, invece, ha aperto la presentazione delle domande per l’allestimento delle bancarelle: gli operatori del commercio ambulante possono presentare la domanda per esporre i propri prodotti in occasione della manifestazione fino al 15 gennaio 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis