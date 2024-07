«Vi presento Leona Woods, donna dell’atomica» 

Nolan non l’ha detta tutta. Secondo Gabriella Greison, il regista inglese in “Oppenheimer” ha «dimenticato» le 500 scienziate che lavorarono al Progetto Manhattan, ignorando perfino la fisica più giovane della squadra che costruì il primo reattore nucleare al mondo, ponendo fine alla seconda guerra mondiale. La vicenda di Leona Woods è notevole e Greison l’ha raccontata in un libro, di cui ha ceduto i diritti per un film, e poi in uno spettacolo omonimo che porta in giro per l’Italia. Fisica di formazione e divulgatrice scientifica, la scrittrice e attrice teatrale milanese sarà venerdì a Olbia, con “La donna della bomba atomica” (piazza dello Scolastico, alle 21.30), per la rassegna letteraria della Biblioteca civica Simpliciana. Successivamente, il 13 agosto, a Sant’Antioco (piazza De Gasperi, alle 20) per “Aperitivi con l’autore”, il Festival letterario indipendente allestito dall’amministrazione comunale, che inizia oggi per concludersi il 3 settembre.

Come ha scoperto la storia di Leona?

«Sono andata in America e ho fatto delle ricerche sul posto. Non c’è nessuno in Italia che faccia questo, lo faccio solo io. Faccio ricostruzioni storiche accuratissime, mi reco nei luoghi, e, un pezzo alla volta, ricompongo una vicenda che mi ha incuriosito. Con “La donna della bomba atomica” racconto il punto di vista della fisica più giovane che ha preso parte al Progetto Manhattan. Aveva solo 23 anni quando è stata assunta, a 18 si era laureata. Leona l’ho scoperta io, nessuno ne ha mai parlato».

Lei e Woods cosa avete in comune?

«Leona era una donna ironica, una ragazza prodigio. Ho ricostruito la sua vita per rappresentare tutte noi. Mi sono rivista in lei e nella sua storia. Io sono fisica di formazione: il suo combattimento è stato il mio combattimento, la sua realizzazione in un ambiente scientifico maschile è stata la mia realizzazione in un ambiente scientifico maschile».

Lei ha scelto di non proseguire la carriera di ricercatrice, preferendo la divulgazione.

«Io non ho scelto, io continuo a fare la ricercatrice. In America la mia figura è quella della ricercatrice indipendente. Ho pubblicato dodici libri in undici anni per varie case editrici. Sono gli stessi istituti di ricerca scientifica di tutto il mondo che mi invogliano e mi danno materiale affinché possa scrivere. Ho sempre sognato di diventare una scrittrice».

Dove sono pubblicati i suoi libri?

«In Serbia, in Turchia, in Cina. Da poco sono stata a Pechino dove in un solo giorno ho autografato 500 copie di “Ucciderò il gatto di Schrödinger” (Mondadori). La mia attività, tuttavia, si svolge in tour in Italia. Per questo mi chiamano la rockstar della fisica. Da una città all’altra, porto le mie storie che nascono come un libro e, nella forma del teatro di narrazione che ho studiato a lungo, diventano uno spettacolo».

A quale libro è più legata?

«Sono affezionata al primo, “L’incredibile cena dei fisici quantistici” (Salani), perché sono diventata me stessa grazie a quel libro. Ci ho messo tutto lì dentro: la ricerca, il giornalismo, la prosa teatrale, i miei studi di fisica. E dire che nessuno voleva pubblicarlo, ci ho messo otto anni per convincere una casa editrice a farlo. Da lì è iniziato il mio successo e il libro è ancora sugli scaffali, così come tutti gli altri, perché sono dei longseller».

Qual è la chiave del successo?

«Trovare storie che anticipano i tempi. Sono stata la prima a parlare di fisica quantistica o di Machine Learning».

Se avesse la possibilità di riscrivere “Oppenheimer”?

«La riscrittura di “Oppenheimer” è esattamente il mio libro».

