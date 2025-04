«Vi presento la mia Pro Loco» 

«Una nuova Pro Loco, ma in continuità con il passato». Andrea Papavero, 40 anni è il nuovo presidente della Pro Loco di Samassi, associazione istituita nel 1986.

Il direttivo – eletto durante l’assemblea dello scorso luglio – è formato quasi interamente da quarantenni: oltre al presidente Papavero, ne fanno parte Alessandra Putzolu (vice presidente), Daniela Bolliri (tesoriera), Serena Schiavo (segretaria), a questi si aggiungono Francesco Ibba, Giuseppe Cabiddu e Antonio Fenu. «Gli anziani del gruppo sono quelli che hanno sempre mandato avanti l’associazione», raccontano dalla storica sede di via Battisti 16 a Samassi.

«Il cuore della Pro Loco è giovane, ma siamo sempre attorniati dai più esperti che ci aiutano e sono di supporto, dispensano consigli e sono la memoria storica del gruppo», continua Papavero.

«Siamo un gruppo di persone che si sono conosciute all’interno della Pro Loco – interviene la vice presidente Alessandra Putzolu – che si sono incontrate per amicizie in comune ma ora ci vediamo anche al di fuori dell’associazione, anche con i soci più grandi che già negli anni passati ci hanno dato lo spazio affinché il progetto potesse crescere. A testimoniare la voglia di continuità sono le manifestazioni storiche, alcune nate decenni fa, che portiamo avanti ispirandoci alla nostra creatività e della nostra mente giovane. Ci sono state delle persone che sono riuscite a fare gruppo e si è creato un legame che va al di là dell’interesse associazionistico. L’obiettivo comune è per tutti il benessere del paese che ha sempre risposto in modo gratificante alle manifestazioni».

Molte le attività organizzate per fare rete e per la promozione del territorio.

«Abbiamo la storica “estate samassese” che comprende tante manifestazioni al suo interno (folklore, teatro, avvenimenti per giovani) ci sono poi gli eventi legati al Natale, agli appuntamenti florovivaistici e del Carnevale – continua Papavero –. Sempre in collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre associazioni, giovani e vecchie, che curano diversi aspetti: insieme riusciamo a tirare fuori un calendario ricco per persone di diverse età».

