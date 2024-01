«Vi presento il Prolagus sardus» 

Studiare il Dna delle specie animali che abitavano la Sardegna 5mila anni fa, può portare ad avere informazioni sul contesto in cui questi animali vivevano ma anche quale fosse la dieta degli esseri umani del tempo.L’esperto Valerio Joe Utzeri, biologo di formazione, è il primo autore di uno studio pubblicato sulla rivista Scientific reports del gruppo Nature, in merito al Prolagus sardus, vissuto in Sardegna e Corsica probabilmente fino all’arrivo dei Romani. Si tratta di un mammifero estinto, conosciuto come l’ultimo pika dell’Europa occidentale.

Lo studio

Cominciata sei anni fa, la ricerca sul Prolagus sardus si è potuta svolgere grazie ai resti di una mandibola rinvenuti nella grotta di Cabaddaris a Orgosolo. «Lo studio ci dice che nell’area mediterranea, pur caratterizzata da condizioni climatiche sfavorevoli per la conservazione del Dna in questo tipo di reperti, è possibile riuscire a ottenere informazioni genetiche da ossa di animali estinti - spiega Valerio Joe Utzeri – Nel Neolitico questa specie animale era una delle fonti primarie di proteine per l’essere umano, come dimostrano i segni di cottura e gli accumuli di ossa di Prolagus rinvenuti in numerose grotte abitate dall'uomo. L’elemento più rilevante dello studio è quello di chiarire meglio la sua evoluzione e suggerire la sua appartenenza, non tanto alla famiglia dei pika bensì a quella famiglia dei Prolagidi».

L’orologio del tempo

Grazie a una tecnica bioinformatica, gli esperti possono stabilire quanto questi animali estinti siano distanti dai loro simili che vivono oggi. «Questa tecnica, chiamata “orologio molecolare”, consente di tracciare la linea evolutiva di specie animali simili - spiega Utzeri - confrontando le sequenze genetiche tra specie esistenti ed estinte. In questo caso è emerso che lo spazio temporale che separa il Prolagus sardus dai pika attuali è di circa 30 milioni di anni».

La ricerca internazionale

Questa ricerca è la prima realizzata da uno scienziato sardo su un animale estinto che ha vissuto nell’isola. «È il più iconico della fauna sarda estinta - commenta Utzeri- i suoi scheletri sono esposti in importanti musei di storia naturale nazionali ed esteri».Lo studio è nato in collaborazione con le Soprintendenze di Nuoro, Sassari e Roma.

