Amina Milo Kalelkyzy ha 18 anni e vive a Lequile, in provincia di Lecce, da quando ne ha otto, ed è una cittadina italiana. Questa estate è andata nella sua terra d'origine, il Kazakistan, dove è stata imprigionata per traffico internazionale di droga. Amina respinge le accuse e dal carcere di Astana ha scritto un biglietto chiedendo aiuto all'Italia e in particolare al ministro Tajani: «Vi prego, voglio tornare a casa».