«Vi prego, accogliete mio figlio disabile» 

«Da quattro anni combatto da sola per trovare una struttura che accolga mio figlio con ritardo psicomotorio grave». Con queste parole, Dina Mura, 71 anni, racconta il calvario di una vita segnata dalla lotta per garantire dignità ai suoi figli disabili. Mura è madre di Maria Grazia, 50 anni, che frequenta un centro di salute mentale, e di Pietro Paolo, 46 anni, affetto da un grave ritardo psicomotorio che nessuna struttura accoglie. Una battaglia solitaria aggravata dalla malattia del marito, colpito da ictus e ricoverato da settembre. «Sono rimasta sola a combattere», confidala donna che ha inviato decine di lettere ad Asl, Aias, Anffas, Pua, Regione e persino al presidente della Repubblica.

Il caso

«Mio figlio è ritardato mentale dalla nascita e ha sviluppato disturbi del comportamento. Non è autonomo, dipende completamente da me», racconta. Negli anni si è rivolta più volte al Punto unico di accesso ma ogni richiesta è stata respinta: le strutture Aias, indicate come competenti, non lo hanno accolto. A settembre 2024, un episodio rilevante. «È stato ammesso in una struttura Aias per un giorno, ma dimesso subito: non riuscivano a gestirlo. Un solo giorno non basta per ambientarsi». Nello stesso mese, la famiglia è stata travolta da un nuovo dramma: «Mio marito, 77 anni, ha avuto un ictus ed è ricoverato. Ora devo badare a mio marito e gestire due figli disabili da sola: Maria Grazia è assistita, ma Pietro Paolo è senza accoglienza. Non so più come fare».

La richiesta di aiuto

Mura non si arrende ma si scontra con un sistema che sembra ignorarla. «Ho scritto più volte al direttore generale dell’Asl di Cagliari senza ottenere risposte. Dal 2020 invio richieste al Pua, ma mi dicono che nessuna struttura nell’Isola è adatta». Anche Anffas ha rifiutato di accogliere Pietro Paolo, nemmeno per un periodo di prova. «L’Azienda regionale della salute mi ha risposto che non era di sua competenza. Ho scritto al presidente della Repubblica ma la lettera è stata rimbalzata alla Regione e alla Prefettura, senza risultati». Un barlume di speranza sembrava arrivato dopo un incontro con una consulente dell’assessore regionale alla Sanità Bartolazzi: «A dicembre mi hanno detto che avrebbero parlato con la presidente dell’Aias per accogliere mio figlio ma da allora tutto tace. Non ricevo più risposte alle email». La donna aggiunge: «Domani potrei non svegliarmi più e i miei figli sarebbero abbandonati a loro stessi».

Le risposte

L’Asl di Cagliari ha confermato l’avvio di un’indagine interna per fare chiarezza e trovare una risposta per la famiglia e una soluzione concreta per Pietro Paolo. Dall’assessorato regionale alla Sanità fanno sapere di aver preso visione del caso ma non emergono ancora azioni specifiche. Dal Comune, l’ormai ex assessora alle Politiche sociali, Katiuscia Garone, ha precisato: «La competenza municipale riguarda l’integrazione delle rette della struttura che accoglierà Pietro Paolo. Abbiamo sempre garantito disponibilità per questo supporto ma il resto è di competenza dell’Asl». Il caso resta in bilico tra burocrazia e competenze divise mentre il tempo resta il nemico principale per una famiglia in cerca di aiuto.

