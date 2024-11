«Vi paghiamo se trovate personale» 

Leonardo, la spa nazionale che si occupa di difesa, aerospazio e sicurezza, non riesce a trovare personale specializzato. Per questo il management, guidato dall’ex ministro Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale da maggio 2023, ha scritto ai dipendenti. «Caro collega, aiutaci ad assumere. Se trovi il candidato giusto ti diamo un premio fino a 1.500 euro».

L’insolita strategia aziendale è stata riportata dal Corriere della Sera. Il messaggio è stato affisso su tutte le bacheche del Gruppo. Con particolare attenzione al Piemonte, dove la spa a controllo pubblico ha investito parecchio per potenziare il polo della Difesa, a cui sono legati a doppio filo gli investimenti sull’aerospazio. Un‘economia arrivata oggi a 14.500 addetti.

La lettera di Leonardo, però, non è affatto piaciuta ai sindacati, con la Fiom in testa. Siamo contenti che l’azienda cresca e assuma operai e tecnici specializzati — ha detto Ugo Bolognesi, responsabile della sigla confederale a Torino –. Tuttavia non ci piace il metodo utilizzato perché instaura relazioni industriali lontane dalla logica della trattativa sindacale».

