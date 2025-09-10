«Vi interessa il ritorno di Adriano Celentano?» 

«La Rai è interessata al ritorno di Adriano Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare». Si conclude così la lettera inviata da Claudia Mori all'ad della Rai, Giampaolo Rossi, pubblicata sul profilo Instagram dello stesso divo.

«Egr. dott. Rossi, Come sta? Le scrivo», si legge nella lettera, simbolicamente intitolata “...il tempo se ne va!” come la hit del 1980, «perché a questo punto mi corre l'obbligo di sollecitare la sua risposta circa l'interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai. Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove ho presentato il lavoro di Adriano. Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro. Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Vede, dott. Rossi, una risposta è d'obbligo, qualunque essa sia».

La risposta dell’azienda è stata immediata: «Adriano Celentano», ha sottolineato l'amministratore delegato della Rai in una nota, «è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; è un racconto della nostra nazione anche nel mondo. Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai. Per questo la sollecitazione della signora Claudia Mori la facciamo nostra, con l'idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1. Non ci accontentiamo del solo repertorio d'archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori, ma vogliamo un rientro all'altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutti. E se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo».

