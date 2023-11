Chiede di essere curato anche in carcere il marchigiano di 33 anni agli arresti domiciliari dopo avere abusato di una bambina di sei anni in una struttura ricettiva della provincia di Perugia dove la piccola era in vacanza con la famiglia e lui lavorava come animatore. Davanti al gip ha dato risposte confuse, stando alle parole del suo difensore.