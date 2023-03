Vettura distrutta dalle fiamme 

I carabinieri della compagnia di Siniscola indagano per far luce sull’incendio di un’auto che si è verificato la notte tra venerdì e ieri, in via Pietro Micca. Ad andare a fuoco è stata una Toyota Aygo di proprietà di un ventitreenne che abita lì vicino. L’episodio si è verificato intorno alle 4.30 a poca distanza dall’istituto tecnico Oggiano. Sul posto sono intervenuti, insieme ai militari, i vigili del fuoco che non sono riusciti a salvare la piccola utilitaria, andata completamente distrutta. Nel rogo è rimasta gravemente danneggiata anche la parte posteriore di una Opel Astra SW che era posteggiata a poca distanza. Spente le fiamme sono scattati gli accertamenti per capire le origini dell’incendio che non hanno chiarito ancora le cause: forse il rogo è partito per un problema all’impianto elettrico, ma i dubbi su una possibile matrice dolosa non vengono comunque scartati. (f. u.)

